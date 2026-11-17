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पीपलकोटी में सीएम धामी का रोड शो, ₹149.77 करोड़ की दी सौगात, महिलाओं को किया सम्मानित

पीपलकोटी में सीएम धामी का रोड शो ( ETV Bharat )

चमोली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों, कलश यात्रा एवं पुष्पवर्षा के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने रोड शो के दौरान उपस्थित जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया. जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मुख्यमंत्री को नंदा देवी राजजात की हस्तनिर्मित पेंटिंग भेंट की. मुख्यमंत्री ने सम्मेलन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया.

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा मातृशक्ति उत्तराखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की आधारशिला है. पहाड़ की महिलाएं परिवार के पालन-पोषण के साथ कृषि, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने कहा चमोली की धरती से प्रारंभ हुए ऐतिहासिक चिपको आंदोलन में गौरा देवी एवं उनकी साथी महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश दिया, वह आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत है.