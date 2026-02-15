खटीमा दौरे पर सीएम धामी, वनखंडी मंदिर में किया जलाभिषेक, वकीलों की दी बड़ी सौगात
सीएम ने कहा वनखंडी मंदिर दिव्य एवं प्राचीन है. इस मंदिर को भव्य एवं दिव्य बनाने की दिशा में लगातार जारी किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 15, 2026 at 1:48 PM IST
खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के चकरपुर स्थित प्राचीन पांडव कालीन मंदिर वनखंडी महादेव में पहुंच जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की. इस अवसर पर सीएम धामी ने भोलेनाथ से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की. सीएम धामी ने प्राचीन वन खंडी महादेव मंदिर के विकास को प्लान के तहत आगे बड़ा इस धार्मिक स्थल को भव्य एवं दिव्य बनाए जाने की बात कही, वहीं, सभी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी.
बीती देर शाम अपने गृह क्षेत्र पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार की सुबह खटीमा के चकरपुर स्थित प्राचीन पांडव कालीन वन खंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की. इस अवसर पर सीएम धामी ने जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर भोले नाथ से प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की. वहीं, पूजा अर्चना के उपरांत सीएम धामी का मंदिर समिति द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया. सीएम धामी ने मंदिर में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी.
सीएम धामी ने कहा वनखंडी महादेव मंदिर दिव्य एवं प्राचीन है. इस मंदिर को भव्य एवं दिव्य बनाने की दिशा में लगातार जारी किया जा रहा है. आने वाले समय में यह प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात हो उसके लिए प्लान के तहत काम किया जाएगा. मंदिर के विकास के साथ साथ धार्मिक पर्यटन विकसित हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 15, 2026
सदा बसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।।
भगवान शिव की उपासना को समर्पित महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वनखंडी महादेव मंदिर चकरपुर (खटीमा) में देवाधिदेव महादेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
इस अवसर पर सम्पूर्ण विधि-विधान… pic.twitter.com/JhGpkanq1j
बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की वनखंडी महादेव मंदिर में अपार आस्था है. सीएम हर वर्ष महाशिव रात्रि के अवसर पर इस मंदिर में पहुंच जलाभिषेक करते हैं. साथ ही सीमांत क्षेत्र के सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले मेले का भी शुभारंभ करते हैं. सीएम के प्रयासों से लगातार इस प्राचीन मंदिर को करोड़ों की लागत से भव्य एवं दिव्य बनाया जा रहा है.
Live: सिविल कोर्ट परिसर, खटीमा में अधिवक्ताओं हेतु निर्मित चैंबर्स का उद्घाटन कार्यक्रम https://t.co/E8gz9z4uoZ— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 15, 2026
वकीलों को सीएम धामी की सौगात: इसके साथ ही सीएम धामी ने खटीमा के सिविल न्यायालय में पहुंचकर अधिवक्ताओं के लिए लगभग एक करोड़ की लागत से बने चैंबर्स का लोकार्पण किया. चेंबर निर्माण पर खुशी का इजहार करते हुए खटीमा बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया. साथी उन्होंने मुख्यमंत्री से अन्य चैंबर्स के निर्माण के लिए 5 करोड़ की घोषणा की भी मांग की. वहीं, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खटीमा सिविल न्यायालय में क्रम बद्ध तरीके से अन्य चैंबर्स निर्माण के लिए खटीमा बार को आश्वस्त किया.
पढे़ं- जोरों पर खटीमा वनखंडी शिवरात्रि मेले की तैयारियां, जानिए इस साल क्या कुछ होगा खास?
पढे़ं- सावन के आखिरी सोमवार को शिवालय हुए गुलजार, प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता