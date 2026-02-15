ETV Bharat / state

खटीमा दौरे पर सीएम धामी, वनखंडी मंदिर में किया जलाभिषेक, वकीलों की दी बड़ी सौगात

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के चकरपुर स्थित प्राचीन पांडव कालीन मंदिर वनखंडी महादेव में पहुंच जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की. इस अवसर पर सीएम धामी ने भोलेनाथ से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की. सीएम धामी ने प्राचीन वन खंडी महादेव मंदिर के विकास को प्लान के तहत आगे बड़ा इस धार्मिक स्थल को भव्य एवं दिव्य बनाए जाने की बात कही, वहीं, सभी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी.

बीती देर शाम अपने गृह क्षेत्र पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार की सुबह खटीमा के चकरपुर स्थित प्राचीन पांडव कालीन वन खंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की. इस अवसर पर सीएम धामी ने जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर भोले नाथ से प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की. वहीं, पूजा अर्चना के उपरांत सीएम धामी का मंदिर समिति द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया. सीएम धामी ने मंदिर में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी.

खटीमा दौरे पर सीएम धामी (ETV Bharat)

सीएम धामी ने कहा वनखंडी महादेव मंदिर दिव्य एवं प्राचीन है. इस मंदिर को भव्य एवं दिव्य बनाने की दिशा में लगातार जारी किया जा रहा है. आने वाले समय में यह प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात हो उसके लिए प्लान के तहत काम किया जाएगा. मंदिर के विकास के साथ साथ धार्मिक पर्यटन विकसित हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.