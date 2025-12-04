रुद्रपुर दौरे पर सीएम धामी, विकास कार्यों की गिनाई लिस्ट, पीएम मोदी को बताया मार्गदर्शक
सीएम धामी ने तराई के संस्थापक राम सुमेर शुक्ल स्मृति कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डबल इंजन सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 4, 2025 at 3:32 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 3:44 PM IST
रुद्रपुर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों का जमकर बखान किया. तराई के संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में उन्होंने जनपद में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जनता के सम्मुख रखा. सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश चौतरफा विकास कर रहा है. उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले देश के लिए नजीर बन रहे हैं.
गौर हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे. इस दौरान भाजपा संगठन के पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका स्वागत किया गया. जिसके बाद उन्होंने पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज में आयोजित तराई के संस्थापक सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इससे पूर्व उन्होंने तराई के संस्थापक राम सुमेर शुक्ल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. जिसके बाद उन्होंने शिलापट का अनावरण किया. इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पंडित राम सुमेर शुक्ल ने लोगों को तराई में बसाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है. कहा कि जब यहां पर जंगल हुआ करते थे, वन्य जीव का आतंक हुआ करता था, तब पंडित राम सुमेर शुक्ल ने खास पहल की थी.
उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश चौतरफा विकास कर रहा है. उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले देश के लिए नजीर बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनपद उधम सिंह नगर में भी विभिन्न विकास परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. रुद्रपुर में स्वास्थ्य के क्षेत्र लोगों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जा रहा है. इसके अलावा सड़कों में बेहतर काम हो रहा है. जल भराव की समस्या से जल्द ही लोगों को निजात मिलेगी. उन्होंने कहा कि किच्छा में एम्स के सेटेलाइट केंद्र का निर्माण प्रगति पर है, जल्द ही लोगों को वहां पर भी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी.
LIVE: पं. रामसुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर में स्मृति समारोह https://t.co/zMsdRDyX5J— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 4, 2025
उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है. खेल के क्षेत्र में जनपद में कई स्थानों पर स्ट्रक्चर बन कर तैयार हो रहे हैं. जिनमें राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि जमरानी बांध का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है. बांध बनने के बाद यूपी के कई क्षेत्रों को इससे सिंचाई का पानी मिलेगा. कहा कि डबल इंजन की सरकार ने ये काम भी कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है.
इस दौरान उन्होंने समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया. एसआईआर पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. देश के किसी भी राज्य में चुनाव हुए हैं, लोगों ने डबल इंजन की सरकार को चुना है. देश की जनता झूठे नारों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि काम करने वालों से प्रभावित होती है.
पढ़ें: