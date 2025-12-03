ETV Bharat / state

उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत (VIDEO-ETV Bharat)

दौरे के दौरान गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के द्वारा लोहिया हेड मैदान में कृषि प्रदर्शनी का सीएम धामी ने फीता काट उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया. सीएम धामी ने कहा कि, उनकी सरकार ने किसानों की आय को दोगना करने हेतु लगातार प्रयास किए हैं. गन्ना के मूल्य पर 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है. सीएम धामी ने प्रगतिशील किसानों को चेक वितरण कृषक किट और समूह की महिलाओं को ई-रिक्शा भी वितरित किए.

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा दौरे पर पहुंचे. लोहिया हेड हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम धामी ने उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में शिरकत की. इस मौके पर गन्ने की मूल्य वृद्धि पर गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया. गन्ना किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री को तलवार और गन्ना भेंट कर गन्ना मूल्य वृद्धि करने पर सीएम का आभार व्यक्त किया गया.

मुख्यमंत्री धामी ने कृषि गोष्ठी में सभी कृषकों का स्वागत करते हुए कहा कि, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान मजबूत होगा तो हमारा देश-प्रदेश मजबूत और संपन्न होगा. उन्होंने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय हरित क्रांति की जन्मस्थली है. पंतनगर विश्वविद्यालय लगातार कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान कर रहा है. सभी किसान कृषि में उन्नत बीजों और तकनीकी का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत करें.

सीएम धामी ने लोहिया हेड मैदान में कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया (PHOTO-ETV Bharat)

हमारी सरकार किसानों और सैनिकों की सरकार है. किसानों को जो भी समस्याएं आएंगी, उनका प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा. केंद्र और प्रदेश सरकार हमेशा किसानों के साथ है. किसानों की आय दोगुनी करने और आर्थिकी मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कृषक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. कृषक बंधु इन सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. सीएम धामी ने किसानों से कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, शहद उत्पादन, रेशम आदि उत्पादन करने की भी अपील की.

सीएम धामी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया. (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास मे पहली बार हमारी सरकार ने गन्ना किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 30 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में वृद्धि की है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी द्वारा रीप परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को छः ई रिक्शा, कृषि विभाग के दो प्रगतिशील किसानों को 49 हजार 750 रुपये के अनुदान चेक, एक हजार किसानों को कृषक किट के सापेक्ष सांकेतिक रूप से पांच किसानों को किट वितरित किए गए.

