कांग्रेस विधायक के भाइयों पर परिवार को धमकाने का आरोप, CM ने लिया वायरल ऑडियो का संज्ञान, SSP को जांच के आदेश
सीएम धामी ने चकराता विधायक के भाइयों द्वारा एक परिवार को धमकाने के मामले में जांच के आदेश दिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 5:13 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह और राजपाल सिंह से जुड़े कथित वायरल ऑडियो मामले का संज्ञान लेते हुए शनिवार को पीड़ित बालक राम की बेटी दीक्षा से फोन पर बातचीत की. सीएम धामी ने दीक्षा से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए परिवार को हरसंभव सहयोग और सुरक्षा का भरोसा दिया है. साथ ही सीएम ने एसएसपी को इस मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
यही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि, प्रदेश में हर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी व्यक्ति या परिवार को भय के माहौल में रहने के लिए विवश नहीं होने दिया जाएगा. सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा.
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दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित ऑडियो में पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के भाई चमन सिंह की ओर से बालक राम, उनके परिवार और उनकी बेटियों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और धमकी देने के आरोप सामने आए हैं. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बालक राम की बेटी दीक्षा से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा एवं न्याय का भरोसा दिया है. साथ ही पुलिस अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
ये है मामला: कुछ दिन पहले उत्तराखंड के चकराता विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के भाई चमन सिंह और राजपाल सिंह से जुड़ा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें त्यूणी क्षेत्र के एक व्यक्ति और उसके परिवार की बेटियों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें डराने-धमकाने की बात कही गई. वायरल ऑडियो सामने आने के बाद भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने इस वायरल ऑडियो और पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने की मांग की थी.
वहीं, 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वायरल ऑडियो पर बयान देते हुए कहा था कि, वायरल हो रहे ऑडियो की जांच जरूरी है.
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