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कांग्रेस विधायक के भाइयों पर परिवार को धमकाने का आरोप, CM ने लिया वायरल ऑडियो का संज्ञान, SSP को जांच के आदेश

कांग्रेस विधायक के भाइयों पर परिवार को धमकाने का आरोप ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह और राजपाल सिंह से जुड़े कथित वायरल ऑडियो मामले का संज्ञान लेते हुए शनिवार को पीड़ित बालक राम की बेटी दीक्षा से फोन पर बातचीत की. सीएम धामी ने दीक्षा से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए परिवार को हरसंभव सहयोग और सुरक्षा का भरोसा दिया है. साथ ही सीएम ने एसएसपी को इस मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

यही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि, प्रदेश में हर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी व्यक्ति या परिवार को भय के माहौल में रहने के लिए विवश नहीं होने दिया जाएगा. सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा.