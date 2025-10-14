ETV Bharat / state

ग्राउंड पर उतरा PWD, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुटा महकमा, सीएम ने दिया है अल्टीमेटम

सभी डिवीजन के अधिकारियों के साथ बैठक: ज्यादा जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने कहा कि सभी डिवीजन के अधिकारियों के साथ उन्होंने बीते दिन मीटिंग की थी, जिसमें अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान समय में जो भी सड़कें बंद है, उन सड़कों को तत्काल प्रभाव से खोला जाए. खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जिन सड़कों पर आवागमन सुचारू हो गया है, अगर सड़कों के किनारे मालवा है तो उन मालवा को साफ किया जाए.

त्यौहारी सीजन के दौरान बाजारों में लोगों की भीड़ काफी अधिक उमड़ती है. साथ ही ट्रैफिक भी काफी अधिक होता है. ऐसे में सड़कों में गड्ढा होने के चलते कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैंस जिसके चलते गड्ढा मुक्त अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

मौजूदा स्थिति यह है कि अभी भी राजधानी देहरादून के तमाम क्षेत्रों में सड़के गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, जिसके चलते शासन में बैठे अधिकारी लगातार इस बाबत निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बैठक कर लोक निर्माण विभाग को इस बाबत निर्देश दिए थे कि दीपावली त्यौहार से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए. आगामी दीपावली त्यौहार में अब महज 5 दिनों का ही वक्त बचा है. यही वजह है कि लोक निर्माण विभाग सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद में जुटा हुआ है.

देहरादून: उत्तराखंड में इस साल बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिस कारण सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल भूस्खलन समेत अन्य आपदाओं की वजह से सड़कों को बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि अब मानसून विदा होने के बाद सरकार ने सड़कों को सही करने के निर्देश दिए है, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने काम करना शुरू भी कर दिया है.

इसके साथ ही आपदा की वजह से सड़कों को हुए नुकसान को दुरुस्त करने के लिए अगर काम किया जाना है तो उसका डीपीआर तैयार कर शासन को भेजें. इसके साथ ही प्रदेश के सभी सड़कों को दीपावली से पहले ही गड्ढा मुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है.

साथ ही सचिव ने कहा कि सभी जिलों में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भेजा गया है, ताकि वह खुद जाकर सड़कों का इंस्पेक्शन करें और वह खुद भी हरिद्वार जिले में जाकर सड़कों का इंस्पेक्शन कर चुके हैं. ऐसे में लोक निर्माण विभाग की कोशिश है कि इस आपदा की वजह से सड़कों को जो नुकसान हुआ है, उसको ठीक किया जाए.

साथ ही जिन सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, उन सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर भी काम किया जा रहा है ऐसे में अक्टूबर महीने के अंत तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा. वर्तमान समय में 3999.23 किमी सड़कों को गढ़ा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है, जिसमें से अभी तक 66.95 फीसदी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिया गया है.

161 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की तमाम सड़कों के निर्माण के लिए 161 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है. राज्य योजना के तहत देहरादून जिले के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अनारवाला मालसी मोटर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क मार्ग पुर्ननिर्माण के लिए 3.19 करोड़, बागेश्वर जिले के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के गरखेत से तल्ला मेजुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण मार्ग निर्माण के लिए 1.01 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है. इसके साथ ही पौड़ी जिले के विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन नैनीडांडा के तहत कोटा से पिन्जोली तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए 83.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.

इसके अलावा सीएम ने इस वित्तीय वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग को चालू निर्माण कार्य वृहद निर्माण मद में 155 करोड़ की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एससीएसपी के तहत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में ग्राम दोहरी वकील में आईआईएम के सामने नमो रेस्टोरेंट से बूटा सिंह आदि के घरों तक मार्ग निर्माण कार्य के लिए 50.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. शासन ने इन योजनाओं से सम्बन्धित शासनादेश भी जारी कर दिए हैं.

