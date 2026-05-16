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सीएम धामी ने की देवीधुरा मंदिर में पूजा अर्चना, पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

सीएम धामी ने की देवीधुरा मंदिर में पूजा अर्चना ( PHOTO-ETV Bharat )