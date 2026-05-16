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सीएम धामी ने की देवीधुरा मंदिर में पूजा अर्चना, पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

सीएम धामी ने चंपावत के देवीधुरा मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण भी किया.

CM DHAMI AT DEVIDHURA TEMPLE
सीएम धामी ने की देवीधुरा मंदिर में पूजा अर्चना (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 16, 2026 at 9:00 PM IST

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चंपावत: सीएम धामी आज शनिवार को चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां वाराही शक्तिपीठ में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान उन्होंने मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कहा कि, मां वाराही धाम को देश-विदेश में धार्मिक पर्यटन की नई पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सीएम ने मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.

चंपावत जिले के प्रसिद्ध मां वाराही शक्तिपीठ धाम, देवीधुरा को अब भव्य और दिव्य स्वरूप देने की तैयारी तेज हो गई है. सीएम धामी ने मंदिर पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कहा कि, मां वाराही धाम आने वाले समय में आस्था और धार्मिक पर्यटन का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और रोजगार को नई दिशा मिलेगी. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों एवं मंदिर समिति को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.

सीएम धामी ने की देवीधुरा मंदिर में पूजा अर्चना (VIDEO-ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि,

मां वाराही धाम केवल श्रद्धा और आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है. धाम का विकास उसकी पौराणिक गरिमा एवं मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-

सीएम धामी ने विश्वास जताया कि, मां वाराही धाम भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा. इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मां वाराही मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

जानकारी के मुताबिक, लगभग 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण कार्य को चार खाम सात थोक एवं मां वाराही शक्तिपीठ ट्रस्ट द्वारा आगामी दो से तीन वर्षों में पूर्ण किया जाएगा. मंदिर निर्माण में राजस्थान के विशेष नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग किया जाएगा, जबकि स्थापत्य और शिल्प कार्य गुजरात के विशेषज्ञ कारीगरों की देखरेख में संपन्न होंगे.

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चंपावत दौरे पर सीएम धामी
CM DHAMI AT DEVIDHURA TEMPLE

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