छठ पर सीएम धामी ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की
मुख्यमंत्री धामी ने फलों की डलिया उठाकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, प्रदेशवासियों, विशेषकर पूर्वांचल समाज के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 10:33 AM IST
खटीमा: लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा का खटीमा में श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हुआ. सोमवार सुबह मेलाघाट के 22 पुल छठ घाट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे. उन्होंने व्रती महिलाओं के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने छठ पर्व को आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और पूर्वांचल की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला पर्व बताया.
छठ पर सीएम धामी ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य: पूर्वांचल समाज के प्रमुख लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अंतिम दिन सोमवार को खटीमा के मेलाघाट क्षेत्र स्थित 22 पुल छठ घाट पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी छठ घाट पहुंचे और पूर्वांचल समाज की व्रती महिलाओं के साथ छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए.
लोक आस्था, सूर्य उपासना एवं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर आज खटीमा के ग्राम 22 पुल, खिलड़िया स्थित छठ घाट पर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस पावन अवसर पर छठी मैया एवं भगवान सूर्यदेव से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। साथ ही, बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट कर उन्हें छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। छठ महापर्व हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति, अटूट आस्था, पवित्र परंपराओं और सामाजिक समरसता का अनुपम संगम है। यह पावन पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, संयम, सेवा और सामूहिक सद्भाव का संदेश देता है। जय छठी मैया! जय सूर्यदेव! 🙏 #ChhathMahaparv— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 16, 2026
सीएम धामी ने छठ की शुभकामनाएं दी: मुख्यमंत्री धामी ने फलों की डलिया उठाकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेशवासियों, विशेषकर पूर्वांचल समाज के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं.
छठ को आपसी मेलजोल भाईचारे एवं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला बताया: छठ पूजा के अवसर पर 22 पुल छठ घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. सैकड़ों की संख्या में पूर्वांचल समाज के लोगों ने घाट पर पहुंचकर विधि-विधान के साथ भगवान सूर्य की उपासना की और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. सीएम धामी ने पूर्वांचल समाज के महापर्व छठ को आपसी मेलजोल भाईचारे एवं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला बताया.
जल, सूर्य पूजन एवं प्रकृति के बेहद नजदीक: सीएम धामी ने इस पर्व को जल, सूर्य पूजन एवं प्रकृति के बेहद नजदीक बताया. उन्होंने उगते सूर्य को अर्ध्य देने के साथ ही संपन्न हुए छठ महापर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए सूर्य भगवान एवं छठी मैया से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की. उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का विधिवत समापन हो गया. घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें: