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छठ पर सीएम धामी ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की

सीएम धामी ने की छठ पूजा ( Courtesy- CM Dhami Social Media )

खटीमा: लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा का खटीमा में श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हुआ. सोमवार सुबह मेलाघाट के 22 पुल छठ घाट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे. उन्होंने व्रती महिलाओं के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने छठ पर्व को आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और पूर्वांचल की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला पर्व बताया.

छठ पर सीएम धामी ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य: पूर्वांचल समाज के प्रमुख लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अंतिम दिन सोमवार को खटीमा के मेलाघाट क्षेत्र स्थित 22 पुल छठ घाट पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी छठ घाट पहुंचे और पूर्वांचल समाज की व्रती महिलाओं के साथ छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए.