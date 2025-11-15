नानकमत्ता दौरे पर सीएम धामी, बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में की शिरकत, जनता को दी सौगात
सीएम धामी ने बिरसा मुण्डा की 150 वीं जयंती के उपलक्ष मे आयोजित जन जातीय गौरव दिवस समारोह मे शिरकत की.
खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नानकमत्ता दौरे पर पहुंचे. इस अवसर सीएम धामी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत की. सीएम धामी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती पर उन्हें स्मरण किया. सीएम धामी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती की जनजाति समाज को शुभकामनाएं दी. इस मौके पर सीएम धामी ने नगर पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण कर करोड़ों की लागत से बनने वाले नानकमत्ता महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया. इस मौके पर सीएम धामी ने नानकमत्ता गुरुद्वारा में मत्था टेक प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अपने तय कार्यक्रम अनुसार नानकमत्ता पहुंचे. जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुण्डा की 150 वीं जयंती के उपलक्ष मे आयोजित जन जातीय गौरव दिवस समारोह मे शिरकत की. इससे पूर्व सीएम धामी ने नानकमत्ता गुरूद्वारे मे पहुंचकर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया. साथ ही प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की. सीएम धामी ने महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता में भवन का निर्माण कार्य के लिए 967.98 लाख का शिलान्यास किया. नानकमत्ता नगर पंचायत भवन का लोकार्पण किया.
LIVE: नानकमत्ता, उधम सिंह नगर में भगवान बिरसा मुण्डा जी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस समारोह'#BhagwanBirsaMunda150#JanjatiyaGauravDiwas https://t.co/jJuuh6ap90— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 15, 2025
सीएम धामी ने भगवान बिरसा मुण्डा के चित्र के सम्मुख दीप जलाकर शुभारंभ किया. समारोह मे उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए भगवान बिरसा मुण्डा की 150 वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन किया. जनजातीय गौरव दिवस की भी बधाई दी. उन्होंने कहा भगवान बिरसा मुण्डा ने जनजातीय समाज मे व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का काम किया है. आज पूरे देश मे भगवान बिरसा मुण्डा को याद किया जा रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुण्डा का जयंती को मनाने का निर्णय लिया है. आज पूरे देश मे आज बिरसा मुण्डा की जयंती मनाई जा रही है.
आज कई करोड़ रूपये आदिवासी समुदाय के उत्थान कार्य किये जा रहे हैं. आज हमारे देश कि प्रथम नागरिक व राष्ट्रपति महामहिम द्रोपति मुर्मू भी जनजाति समुदाय से आती हैं. सरकार ने आदिवासी 128 गावों का चयन किया है. चकराता व बाजपुर मे विद्यालय स्थापित किया जा रहा है. 16 राजकीय विद्यालय पद्धति का संचालन किया जा रहा है. जनजाति समुदाय के बच्चों के लिये निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है. विवाह के लिये 50 हजार का अनुदान दिया जा रहा है. भगवान बिरसा मुण्डा ने समाज को सशक्त व मजबूत बनाने के साथ साथ व्यप्त कुरीतियों को दूर किया है. उन्होंने नानकमता मे निशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाने, किसानों के धान की तौल दोबारा पोर्टल शुरू करके धान की तुलाई करवाई जाएगी. साधु नगर मे कैलाश नदी मे पुल निर्माण, नानकमता को पर्यटन के रूप मे नानक सागर को टूरिस्ट स्थल बनाया जायेगा. बस स्टेशन का नाम महाराणा प्रताप किया जायेगा.
