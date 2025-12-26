ETV Bharat / state

नैनीताल में मॉर्निग वॉक पर निकले सीएम, नये साल की तैयारियों का लिया जायजा

देहरादून: सीएम धामी दो दिवसीय नैनीताल दौरे हैं. आज सुबह नैनीताल में सीएम धामी फिर से मॉर्निग वॉक पर निकले. इस दौरान सीएम धामी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा व नए वर्ष के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं व यातायात प्रबंधन की समीक्षा की.

समीक्षा के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को पार्किंग, बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अत्यधिक ट्रैफिक की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. काम काज के साथ ही सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात भी की.

इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से भेंट कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया. साथ ही पर्यटकों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली. सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार की कोशिश है कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाला हर पर्यटक एक सुखद और अविस्मरणीय अनुभव लेकर वापस जाएं.