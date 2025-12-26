ETV Bharat / state

नैनीताल में मॉर्निग वॉक पर निकले सीएम, नये साल की तैयारियों का लिया जायजा

मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी ने स्थानीय लोगों और टूरिस्ट्स से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जनता से फीडबैक लिया.

नैनीताल में मॉर्निग वॉक पर निकले सीएम (फोटो सोर्स: @pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 26, 2025 at 9:44 AM IST

देहरादून: सीएम धामी दो दिवसीय नैनीताल दौरे हैं. आज सुबह नैनीताल में सीएम धामी फिर से मॉर्निग वॉक पर निकले. इस दौरान सीएम धामी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा व नए वर्ष के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं व यातायात प्रबंधन की समीक्षा की.

समीक्षा के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को पार्किंग, बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अत्यधिक ट्रैफिक की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. काम काज के साथ ही सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात भी की.

इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से भेंट कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया. साथ ही पर्यटकों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली. सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार की कोशिश है कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाला हर पर्यटक एक सुखद और अविस्मरणीय अनुभव लेकर वापस जाएं.

इससे पहले बीते रोज सीएम धामी ने नैनीताल विंटर कॉर्निवाल में शिरकत की. इस दौरान सीएम धामी ने नैनीतालवासियों को कई योजनाओं की सौगात दी. सीएम धामी इस दौरान राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी.

मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं का किया शिलान्यास

  • 9.63 करोड़ रुपये-बेतालघाट क्षेत्र में दूनीखाल–रातीघाट पाडली मोटर मार्ग पर प्री-स्ट्रेस मोटर पुल निर्माण
  • 34.03 करोड़ रुपये-नैनीताल तल्लीताल में ऑटोमेटेड मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग (202 चार पहिया व 96 दो पहिया वाहन क्षमता)
  • 38.57 करोड़ रुपये-रामनगर पुरानी तहसील भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग (343 वाहन क्षमता व 16 दुकानें)
  • रामनगर में DMF योजना के अंतर्गत दो स्थानों पर 10.29–10.29 लाख रुपये से सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की स्थापना
  • 60.57 लाख रुपये-बेतालघाट के ग्राम अमेल में लिफ्ट सिंचाई योजना
  • 61.23 लाख रुपये-हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के 4 विद्यालयों में मरम्मत व निर्माण
  • 4.04 करोड़ रुपये-लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के 14 विद्यालयों एवं 1 आंगनबाड़ी केंद्र में मरम्मत व निर्माण
  • 2.08 करोड़ रुपये-कालाढूंगी विधानसभा में विद्यालय, सड़क, सीएचसी व उपकेंद्र से जुड़े कार्य
  • 78.22 लाख रुपये-रामनगर विधानसभा क्षेत्र के 4 विद्यालयों में मरम्मत कार्य
  • 28.82 लाख रुपये-गौला नदी के दानीजाला में रिवर क्रॉसिंग केबल निर्माण

नैनीताल में सीएम धामी मॉर्निग वॉक
सीएम धामी नैनीताल दौरा
सीएम धामी मॉर्निग वॉक
