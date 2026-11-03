ETV Bharat / state

केंद्रीय वन मंत्री से मिले सीएम धामी, हल्द्वानी में हाईकोर्ट के स्थायी परिसर निर्माण पर हुई चर्चा

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम धामी ( फोटो सोर्स- X@pushkardhami )

सीएम पुष्कर धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बताया कि नैनीताल स्थित हाईकोर्ट परिसर चाइना पीक की तलहटी में स्थित होने के कारण भू-स्खलन की संभावनाओं, बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी चुनौतियों का सामना करता है. इसके साथ ही नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां साल भर पर्यटकों एवं वादकारियों की आवाजाही बनी रहती है.