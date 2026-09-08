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माउंट किलिमंजारो चोटी फतह करने वाले रियांश और प्रिशा से मिले सीएम धामी, दी बधाई और शुभकामनाएं

9 वर्षीय रियांश पंत और 10 वर्षीय प्रिशा रावत ने 22 अगस्त 2026 को 5,895 मीटर ऊंचे माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया

RIANSH AND PRISHA
नन्हे पर्वतारोहियों का सम्मान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2026 at 4:49 PM IST

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में तंजानिया स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण करने वाले उत्तराखंड के नन्हे पर्वतारोही मास्टर रियांश पंत और प्रिशा रावत ने भेंट की.

सीएम धामी से मिले माउंट किलिमंजारो फतह करने वाले नन्हें पर्वतारोही: मुख्यमंत्री ने दोनों बच्चों को इस उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में माउंट किलिमंजारो जैसी चुनौतीपूर्ण चोटी का सफल आरोहण करना उनके साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का परिचायक है. दोनों बच्चों ने अपनी इस उपलब्धि से उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है. उनकी सफलता प्रदेश के अन्य बच्चों और युवाओं को भी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी.

मास्टर रियांश पंत और प्रिशा रावत को सीएम धामी ने दी बधाई: 9 वर्षीय मास्टर रियांश पंत अल्मोड़ा के चीनाखान और 10 वर्षीय प्रिशा रावत नैनीताल जनपद के बैलपड़ाव की निवासी हैं. दोनों ने 22 अगस्त 2026 को 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो चोटी का सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया था.

सीएम बोले हमारे यहां के बच्चों और युवाओं में प्रतिभा और साहस की कमी नहीं: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के बच्चों और युवाओं में प्रतिभा, साहस और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है. प्रदेश के युवा पर्वतारोहण, खेल एवं अन्य साहसिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं. राज्य सरकार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है.

कहां है माउंट किलिमंजारो चोटी: माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र रूप से खड़ा पर्वत है. समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर यानी 19,341 फीट है. यह एक स्ट्रेटोवोलकानो यानी मिश्रित ज्वालामुखी पर्वत है.

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