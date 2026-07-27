ETV Bharat / state

हेलीपैड पर नन्हीं छात्रा से मिले सीएम धामी, सिर पर फेरा हाथ, पढ़ाई के बारे में पूछा

हेलीपैड पर बच्ची से मिलते सीएम धामी ( Photo- ANI )

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से बातचीत का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. फिर चाहे वो युवा हों या बुजुर्ग या फिर बच्चे. देहरादून पुलिस लाइंस हेलीपैड से सीएम धामी की एक नन्ही बच्ची के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया है. सीएम धामी ने बच्ची से उसकी पढ़ाई लिखाई और अन्य चीजों के बारे में पूछा. हेलीपैड पर नन्हीं छात्रा से मिले सीएम धामी: सीएम धामी की नजर देहरादून स्थित पुलिस लाइंस के हेलीपैड के किनारे खड़ी एक स्कूली बच्ची पर पड़ी. मुख्यमंत्री सीधे बच्ची के पास गए. उन्होंने बच्ची से पूछा कि वो किस कक्षा में पढ़ती है तो उसने बताया कि वो तीसरी कक्षा में पढ़ती है. इस पर सीएम ने उससे अपना नाम पूछा. बच्ची ने बताया सीएम धामी का नाम: बच्ची ने बड़े आत्मविश्वास से सीएम को बताया कि उनका नाम श्री पुष्कर सिंह धामी है. सीएम धामी ने बच्ची से सुनकर अपना नाम दोहराया. इसके बाद उन्होंने बच्ची से पूछा कि वो स्कूल जा रही है या फिर स्कूल से लौट रही है. उन्होंने बच्ची के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा.