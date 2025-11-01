ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी, ग्रामीणों के साथ किया भोजन, की ये बड़ी घोषणाएं

रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी ( PHOTO-ETV Bharat )