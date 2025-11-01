ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी, ग्रामीणों के साथ किया भोजन, की ये बड़ी घोषणाएं

सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में बसुकेदार के ग्राम भौंर में आपदा प्रभावित से मुलाकात की.

Rudraprayag
रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 1, 2025 at 5:33 PM IST

रुद्रप्रयाग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोक पर्व इगास के मौके पर शनिवार 1 नवंबर को जिला रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्रांतर्गत ग्राम भौंर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से भेंटवार्ता की और राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की स्थलीय समीक्षा की.

सीएम धामी ने आपदा के दौरान जान-माल की क्षति उठाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक कुलदीप सिंह नेगी वन श्रमिक और सते सिंह के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पांच-पांच लाख रुपये के चेक प्रदान किए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी पीड़ित को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा.

रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी (VIDEO- ETV Bharat)

मुख्यमंत्री धामी ने ग्राम भौंर में आपदा प्रभावितों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके अनुभवों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत सहायता प्रदान की जाए और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में सड़क, पेयजल, बिजली, आवास और संचार व्यवस्था से जुड़ी सभी क्षतिग्रस्त संरचनाओं का त्वरित पुनर्निर्माण किया गया है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन उपलब्ध हो सके.

cm dhami in Rudraprayag
सीएम धामी ने ग्रामीणों के साथ दोपहर का भोजन किया. (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों के साथ दोपहर का भोजन भी किया और उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा-प्रवण राज्य है और इसी कारण सरकार ने आपदा प्रबंधन को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राहत कार्यों में पारदर्शिता, तत्परता एवं संवेदनशीलता बरती जाए.

cm dhami in Rudraprayag
ग्राम भौंर में बुजुर्ग महिला के हाथ से सीएम धामी ने खाया निवाला (PHOTO-ETV Bharat)

सीएम ने आपदा प्रभावित इस क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु इस क्षेत्र में स्थाई हेलीपैड निर्माण की घोषणा की. इसके साथ ही ग्रामीणों की मांग पर ग्राम भौंर में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की घोषणा की. उन्होंने शीघ्र ही इस ग्राम तक मोटर सड़क निर्माण करने, जिससे क्षेत्र में दोपहिया वाहन की आवाजाही हो सके, इस हेतु एक करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की.

इस दौरान उन्होंने छेनागाड़ में आपदा के दौरान जिन लोगों ने अपने आवास खोए, उनके विस्थापन करने की योजना बनाने हेतु निर्देश दिए और जिन लोगों के वाहन आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको भी मुआवजा देने की बात की. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए हैं. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कठिन समय में धैर्य बनाए रखें और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

