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दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, रेल मंत्री से की मुलाकात, 'बुलेट' प्वाइंट्स में समझिये वजह

रेल मंत्री से मिले सीएम धामी ( फोटो सोर्स: @pushkardhami )

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. इस दौरान राज्य में रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेल संपर्क के विस्तार और राज्य की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को लागू किये जाने संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की. सीएम ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के साथ ही जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रस्ताव केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखे.