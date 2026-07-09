दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, रेल मंत्री से की मुलाकात, 'बुलेट' प्वाइंट्स में समझिये वजह
सीएम धामी ने उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी विस्तार को लेकर रेल मंत्री से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 9, 2026 at 8:30 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. इस दौरान राज्य में रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेल संपर्क के विस्तार और राज्य की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को लागू किये जाने संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की. सीएम ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के साथ ही जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रस्ताव केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखे.
बैठक के दौरान सीएम ने कहा उत्तराखण्ड धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से देश के प्रमुख राज्यों में से एक है. चारधाम यात्रा, हरिद्वार एवं ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन और आगामी कुम्भ-2027 के आयोजन के चलते हर साल देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक राज्य में पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि बढ़ती यात्री संख्या एवं पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए राज्य में आधुनिक, सुदृढ़ एवं सुविधाजनक रेल नेटवर्क का विस्तार समय की आवश्यकता है.
नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी से भेंट कर उत्तराखण्ड में रेल अवसंरचना के विस्तार, रेल संपर्क सुदृढ़ीकरण एवं यात्री सुविधाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 9, 2026
चारधाम यात्रा, कुम्भ-2027 एवं प्रदेश में बढ़ते पर्यटन को ध्यान… pic.twitter.com/60kXfVdogg
- मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री को बताया कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुम्बई में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड मूल के नागरिक निवास करते हैं, जिनका अपने गृह राज्य से लगातार आवागमन बना रहता है. इसके साथ ही चारधाम, बाबा नीम करौली धाम (श्री कैंची धाम), जागेश्वर धाम सहित राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में साल भर देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है. वर्तमान में मुम्बई से हरिद्वार एवं रामनगर के लिए संचालित रेल सेवाओं की संख्या एवं आवृत्ति यात्रियों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है. जिससे यात्रा सीजन, चारधाम यात्रा, अवकाश एवं त्योहारों के दौरान यात्रियों को आरक्षण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
- उन्होंने मुम्बई-देहरादून के बीच वन्दे भारत या सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा शुरू करने और मुम्बई-हरिद्वार के साथ ही मुम्बई- रामनगर रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा इससे यात्रियों, प्रवासी उत्तराखण्डवासियों एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी. राज्य में पर्यटन, व्यापार एवं निवेश को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा इन रेल सेवाओं के विस्तार से यात्रियों, प्रवासी उत्तराखण्डवासियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी. साथ ही राज्य में पर्यटन, व्यापार एवं निवेश को भी नई गति मिलेगी. देहरादून- कोटा रेल सेवा को सूरत-वड़ोदरा-मुम्बई तक विस्तारित करने और रामनगर-मुम्बई एवं हरिद्वार-मुम्बई रेल सेवाओं को नियमित या फिर सप्ताह में कम से कम तीन दिन संचालित किए जाने का भी अनुरोध किया.
- सीएम ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को बंद कर उसकी भूमि राज्य सरकार को ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया उत्तराखण्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB), उत्तराखण्ड सरकार एवं रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA), रेल मंत्रालय के बीच एसेट मॉनेटाइजेशन एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की समग्र मास्टर प्लानिंग के तहत प्रस्तावित परियोजना पर काम किया जा रहा है. इस संबंध में RLDA को आवश्यक औपचारिक निर्देश प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया.
- सीएम ने राज्य की प्रमुख रेल परियोजनाओं के संबंध में किच्छा-सितारगंज-खटीमा नई रेल लाइन परियोजना की पूरी लागत भारत सरकार की ओर से वहन किए जाने, सर्वेक्षण कार्य से संबंधित स्थानीय किसानों की चिंताओं का समाधान किए जाने और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत शीघ्र रेल संचालन प्रारम्भ करने का अनुरोध किया.
- मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आजीविका एवं अन्य कारणों से मुम्बई सहित देश के तमाम स्थानों में निवास करते हैं. चारधाम, बाबा नीम करौली धाम (श्री कैंची धाम), जागेश्वर धाम सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में वर्षभर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है. राज्य के कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशन रामनगर, देहरादून एवं हरिद्वार हैं, जहां से पर्वतीय क्षेत्रों के यात्रियों को रेल सुविधा उपलब्ध होती है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री ने विशेष बल दिया.
- मुख्यमंत्री ने टनकपुर से संचालित त्रिवेणी एक्सप्रेस, मथुरा एक्सप्रेस और दौराई एक्सप्रेस के यात्रा मार्ग में पड़ने वाले बनबसा रेलवे स्टेशन पर अल्प समय के ठहराव की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया बनबसा भारत-नेपाल सीमा से लगा हुआ व्यापारिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. यहां भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट की यूनिट भी स्थापित है. बनबसा स्टेशन पर ठहराव से स्थानीय नागरिकों, यात्रियों एवं सेना को बेहतर परिवहन सुविधा प्राप्त होगी. मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने बनबसा स्टेशन पर उक्त रेल सेवाओं के अल्प ठहराव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की.
- मुख्यमंत्री ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण के तहत रायवाला से देहरादून तक लंबित काम को शीघ्र पूर्ण करने तथा हरिद्वार, हर्रावाला, देहरादून, खटीमा, लक्सर, रुड़की, टनकपुर एवं बनबसा रेलवे स्टेशनों के सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने इन प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की. और इन प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया.
- सीएम ने खटीमा-मझोला पीलीभीत के बीच रेलवे फाटक संख्या-18C को जनहित में फिर से खोले जाने का अनुरोध भी केंद्रीय रेल मंत्री से किया.