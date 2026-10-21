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पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम का बड़ा ऐलान, 1600 पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया, दून में बनेगा पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल

पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम का बड़ा ऐलान ( PHOTO-ETV Bharat )

मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उन सभी पुलिस कर्मियों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. साथ ही कहा कि, आपका त्याग, साहस और धैर्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है. हम सभी की आंतरिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कंधों पर होती है. हमारे वीर जवान हर परिस्थिति में पूरी निष्ठा, साहस और समर्पण के साथ इस सेवा को निभाते हैं. कई बार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता है. पिछले एक साल में देश भर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 154 जवानों ने कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं. जिसमें उत्तराखंड के तीन जवानों ने अपना बलिदान दिया है.