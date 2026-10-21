पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम का बड़ा ऐलान, 1600 पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया, दून में बनेगा पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल
पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने पुलिसकर्मियों को लेकर कई घोषणाएं की. पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल और पुलिस अस्पताल अपग्रेड की घोषणा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 1:42 PM IST
देहरादून: पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया. इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस के जवानों के लिए प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की.
मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उन सभी पुलिस कर्मियों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. साथ ही कहा कि, आपका त्याग, साहस और धैर्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है. हम सभी की आंतरिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कंधों पर होती है. हमारे वीर जवान हर परिस्थिति में पूरी निष्ठा, साहस और समर्पण के साथ इस सेवा को निभाते हैं. कई बार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता है. पिछले एक साल में देश भर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 154 जवानों ने कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं. जिसमें उत्तराखंड के तीन जवानों ने अपना बलिदान दिया है.
देश की सुरक्षा के लिए दिए गए इन तीनों बलिदानों का बलिदान प्रेरणा स्त्रोत रहेगा. एक शहीद सिर्फ अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव होता है. उसके जाने से उनके परिवार में जो खालीपन आता है, उसे कभी नहीं पूरा किया जा सकता. लेकिन देश के लिए दिया गया बलिदान सदैव अमर रहता है. आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहता है. इन्हीं पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को देश को समर्पित किया गया है. यह हमेशा से ही याद दिलाता रहेगा कि हमारे जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान और त्याग दिया है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-
मुख्यमंत्री ने कहा कि, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पुलिस की जिम्मेदारी और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है. क्योंकि एक ओर प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं, तो दूसरी तरफ चीन और नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से भी उत्तराखंड की सीमाएं लगी हुई हैं. ऐसे में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. समय के साथ अपराधों की प्रवृति भी बदलती जा रही है. आज हमारी लड़ाई सड़कों पर हो रहे अपराध से नहीं, बल्कि नशे के बढ़ते जाल और डिजिटल दुनिया में छिपे अपराधियों से है. विशेष रूप से नशा हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है.
उन्होंने कहा, सरकार ने पुलिस आवास संतुष्टि दर को 18 से बढ़ाकर 22 फीसदी किया गया है. जबकि सरकार का लक्ष्य इसे 30 फीसदी तक बढ़ाना है. इसके लिए चरण बद्ध तरीके से आवास बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए जिला पुलिस चिकित्सालयों में उपचार की सुविधाएं बेहतर की जा रही है. नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए निशुल्क शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, सभी पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है.
हर पुलिसकर्मी को उसके मेहनत और सेवा का उचित सम्मान मिले, इसके लिए इस साल 785 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है. साथ ही नागरिक पुलिस में 1573 और पीएसी में 373 आरक्षियों की सीधी भर्ती की गई है. पुलिस की ड्यूटी में बहुत दबाव और तनाव रहता है, जिसका असर पुलिस कर्मियों के सेहत पर भी पड़ सकता है. ऐसे में सीएम ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि पुलिस कर्मियों के लिए समय-समय पर तनाव दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए. ताकि जवान तनाव मुक्त होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन कर सके.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-
पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी की बड़ी घोषणाएं.
- उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न वर्दीधारी इकाइयों में खाली पड़े 1600 पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
- पुलिस थानों और चौकियों में कर्मचारियों के पदों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी.
- पुलिस जांच को और बेहतर एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए पुलिस विवेचकों (इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) को आधुनिक जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
- थानों को जरूरी कार्य के लिए मिलने वाले वार्षिक बजट को 4 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ रुपए किया जाएगा.
- प्रदेश के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा.
- देहरादून में पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाएगा.
- देहरादून में पुलिस जवानों के लिए मल्टी स्टोरेज बैरक का भी निर्माण किया जाएगा.
- पुलिस कर्मियों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा.
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