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सीएम धामी ने थारू जनजाति समाज की सुनीं समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई

खटीमा में संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने जनजाति समाज की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया.

CM Pushkar Singh Dhami
सीएम धामी ने सुनीं समस्याएं (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 9:23 AM IST

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खटीमा: खटीमा के कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू समाज की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से लेकर थारू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण तक, संवाद में विकास की कई उम्मीदें और सरकार की प्रतिबद्धता साफ नजर आई. कार्यक्रम में थारू समाज के प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया. साथ ही समाज के प्रति उनके निरंतर सहयोग एवं थारू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया.

संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवाद महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और थारू समाज के बीच विश्वास एवं विकास की साझेदारी को मजबूत करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि थारू समाज से उनका जुड़ाव वर्षों पुराना है और खटीमा से उनका आत्मीय संबंध हमेशा बना रहेगा. मुख्यमंत्री ने समाज के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनीं तथा कहा कि सरकार योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

CM Pushkar Singh Dhami
संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोग (Photo-ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जनजातीय समाज से होना इस सोच और सशक्तिकरण की दिशा का महत्वपूर्ण उदाहरण है. आज एक बार फिर आप सभी के बीच आकर अपने परिवार से मिलने जैसा सुखद अनुभव हो रहा है. डबल इंजन की सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनजातीय समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं से जोड़कर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि थारू समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त बने.उन्होंने कहा कि थारू समाज की हर समस्या, हर सुझाव और हर अपेक्षा सरकार की प्राथमिकता है. समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

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