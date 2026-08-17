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सीएम धामी ने थारू जनजाति समाज की सुनीं समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई

खटीमा: खटीमा के कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू समाज की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से लेकर थारू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण तक, संवाद में विकास की कई उम्मीदें और सरकार की प्रतिबद्धता साफ नजर आई. कार्यक्रम में थारू समाज के प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया. साथ ही समाज के प्रति उनके निरंतर सहयोग एवं थारू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया.

संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवाद महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और थारू समाज के बीच विश्वास एवं विकास की साझेदारी को मजबूत करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि थारू समाज से उनका जुड़ाव वर्षों पुराना है और खटीमा से उनका आत्मीय संबंध हमेशा बना रहेगा. मुख्यमंत्री ने समाज के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनीं तथा कहा कि सरकार योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर प्रयासरत है.