सीएम धामी ने किया उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ

देहरादून: सीएम धामी ने आज देहरादून में आयोजित उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–36 के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के परिणामस्वरूप आज उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन रहा है. मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे.

सीएम धामी ने कहा ये योजना अन्नदाता को समर्पित है. 7 एरोमा को विकसित किया जाएगा. 5 सेटेलाइट सेंटर का भी लोकार्पण किया जा रहा है. सीएम धामी ने कहा आज कई महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन कर रहे हैं. ये तिमूर को नई दिशा प्रदान करेगा. सीएम धामी ने इस नीति से किसानों को काफी लाभ होगा. किसानों के पैकेजिंग, ब्रांन्डिग में मदद की व्यवस्था की गई है.

सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं.