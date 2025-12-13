सीएम धामी ने किया उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ
सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार किसानों के लिए दिन रात काम कर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 13, 2025 at 3:26 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 3:36 PM IST
देहरादून: सीएम धामी ने आज देहरादून में आयोजित उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–36 के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के परिणामस्वरूप आज उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन रहा है. मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे.
सीएम धामी ने कहा ये योजना अन्नदाता को समर्पित है. 7 एरोमा को विकसित किया जाएगा. 5 सेटेलाइट सेंटर का भी लोकार्पण किया जा रहा है. सीएम धामी ने कहा आज कई महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन कर रहे हैं. ये तिमूर को नई दिशा प्रदान करेगा. सीएम धामी ने इस नीति से किसानों को काफी लाभ होगा. किसानों के पैकेजिंग, ब्रांन्डिग में मदद की व्यवस्था की गई है.
LIVE: देहरादून में उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारम्भ, 05 सेटेलाइट सेन्टरों एवं ए०एम०एस० (C-14) प्रयोगशाला का शिलान्यास तथा सेटेलाइट सेन्टर भाऊवाला का लोकार्पण कार्यक्रम— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 13, 2025
https://t.co/B57IJ8HkW1
सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं.
सीएम धामी ने कहा आज जहां देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है.
सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार प्रदेश में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मिलेट उत्पादन में किए गए निवेश पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान भी प्रदान कर रही है. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड महक क्रांति नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है.
पढ़ें- उत्तराखंड के जेलों में 'एक जेल-एक प्रोडक्ट' किया जाएगा विकसित, सरकारी कार्यालयों में होगा उत्पादों का इस्तेमाल
पढ़ें- उत्तराखंड में पीआरडी जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम धामी ने की ये बड़ी घोषणाएं