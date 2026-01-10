ETV Bharat / state

अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगी सत्यापित खतौनी, राजस्व विभाग के 6 वेब पोर्टल का शुभारंभ

सीएम धामी ने राजस्व विभाग के 6 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. ( PHOTO-ETV Bharat )