सीएम धामी ने भ्रष्टाचार जन जागरुकता कार्यक्रम का किया शुभारंभ, गिनाये जीरो टॉलरेंस के आंकड़े

देहरादून: भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और जनता को जागरुक किए जाने को लेकर प्रदेश में जन जागरुकता कार्यक्रम शुरू किया गया. सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में ‘सतर्कता- हमारी साझा जिम्मेदारी थीम आधारित जागरुकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया. ये जन जागरुकता कार्यक्रम प्रदेशभर में राज्य स्थापना दिवस यानी 09 नवम्बर 2025 तक चलाया जाएगा.जागरुकता कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई.

मुख्यमंत्री ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारत की एकता, अखंडता और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यह जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का केवल संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि उसे धरातल पर उतारने का कार्य भी किया है. उनके नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है. शासन-प्रशासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए जन-केंद्रित बनाया गया है.

सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रही है. राज्य गठन के बाद सतर्कता विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 339 भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. पिछले तीन सालों में सतर्कता विभाग की ओर से 78 भ्रष्टाचारियों के साथ ही अन्य मामलों में 27 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

सीएम ने कहा राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और शासन व्यवस्था को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से टोल फ्री नंबर 1064 संचालित किया जा रहा है. इसके माध्यम से बीते तीन वर्षों में दस हजार के करीब शिकायतें दर्ज की गईं. जिनमें 62 शिकायतों में ट्रैप और 4 शिकायतों में खुली जांच की कार्यवाही की गई है. उन्होंने कहा राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा सभी विभागों द्वारा इस अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए.