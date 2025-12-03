ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कराई गई मुक्त, हल्द्वानी में बोले सीएम

हल्द्वानी: सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान गौलापार स्थित हेलीपैड में जिलाधिकारी एसएसपी और विधायकों ने गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत किया गया. मौके पर मुलाकात के दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाये जाने पर उनका आभार जताते हुए उन्हें गन्ना भेंट किया. जिसके बाद वह काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ सेंटर में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए.

भूतपूर्व सैनिकों सम्मेलन में सीएम धामी ने कहा कोई भी सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता, वह अपने आप में सदैव अभूतपूर्व रहता है. सेवा पूर्ण होने के बाद भी समाज के कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सीएम धामी ने कहा जब भी मैं सैनिकों के बीच आता हूं तो हृदय अत्यंत भावुक हो उठता है. आप सभी से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार एक सैन्य परिवार जीवन जीता है. हमारी सरकार ने वीर सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए अनुग्रह राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है. शहीद स्मारकों पर सम्मान-द्वारों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सैनिकों की वीरगाथाओं से परिचित हों और नई प्रेरणा प्राप्त करें.