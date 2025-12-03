उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कराई गई मुक्त, हल्द्वानी में बोले सीएम
सीएम धामी ने हल्द्वानी दौरे पर लैंड जिहाद पर बयान दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 3, 2025 at 3:19 PM IST
हल्द्वानी: सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान गौलापार स्थित हेलीपैड में जिलाधिकारी एसएसपी और विधायकों ने गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत किया गया. मौके पर मुलाकात के दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाये जाने पर उनका आभार जताते हुए उन्हें गन्ना भेंट किया. जिसके बाद वह काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ सेंटर में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए.
भूतपूर्व सैनिकों सम्मेलन में सीएम धामी ने कहा कोई भी सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता, वह अपने आप में सदैव अभूतपूर्व रहता है. सेवा पूर्ण होने के बाद भी समाज के कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
LIVE: काठगोदाम, नैनीताल में CRPF द्वारा आयोजित " पूर्व अर्द्ध-सैनिक सम्मेलन" https://t.co/TtkvrpYvCz— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 3, 2025
सीएम धामी ने कहा जब भी मैं सैनिकों के बीच आता हूं तो हृदय अत्यंत भावुक हो उठता है. आप सभी से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार एक सैन्य परिवार जीवन जीता है. हमारी सरकार ने वीर सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए अनुग्रह राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है. शहीद स्मारकों पर सम्मान-द्वारों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ सैनिकों की वीरगाथाओं से परिचित हों और नई प्रेरणा प्राप्त करें.
“देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने के सुनियोजित प्रयासों के विरुद्ध हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। लैंड जिहाद पर कठोर रुख अपनाते हुए लगभग 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है।” : मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami pic.twitter.com/CYaayXSiUl— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 3, 2025
सीएम धामी ने कहा शहीद परिवारों के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने की व्यवस्था लागू की गई है.अभी तक 28 परिवारों को इस प्रावधान के अंतर्गत नियुक्ति दी जा चुकी है. हमारे सभी निर्णय सैनिकों के कल्याण और उनके सम्मान को समर्पित हैं, यह उनके प्रति श्रद्धा और सेवा के संकल्प की प्रतिबद्धता है.
सीएम धामी ने कहा देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने के सुनियोजित प्रयासों के विरुद्ध हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. लैंड जिहाद पर कठोर रुख अपनाते हुए लगभग 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है. हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड में अपने चुनावी वादे को निभाते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है. जिसने इस ऐतिहासिक कदम को धरातल पर उतारा। हमने जनता से किया गया वादा पूरा किया है, क्योंकि हम जो कहते हैं, उसे पूरा करने में विश्वास रखते हैं.
पढे़ं- SIR के मुद्दे पर सीएम धामी ने विपक्षी दलों को घेरा, जानिए क्या कहा?
पढे़ं- उत्तराखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम धामी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी