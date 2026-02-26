ETV Bharat / state

सीएम धामी ने घनसाली को दी लाखों की योजनाओं की सौगात, पिलखी सीएचसी का किया शिलान्यास

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी का उच्चीकरण का भूमि पूजन ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )