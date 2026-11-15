ETV Bharat / state

कालाढूंगी में नारी शक्ति महाकुंभ! सीएम धामी ने की शिरकत, मिनी स्टेडियम की दी सौगात

सीएम धामी कालाढूंगी दौरा ( ETV Bharat )

रामनगर: उत्तराखंड के 27वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कालाढूंगी में नारी शक्ति का भव्य संगम देखने को मिला. राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया. साथ ही कालाढूंगी को मिनी स्टेडियम की सौगात भी दी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह करीब 9:45 बजे कालाढूंगी पहुंचे. जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पहुंचे. यहां मौजूद महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया. कार्यक्रम में विधायक बंशीधर भगत सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं.