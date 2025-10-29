ETV Bharat / state

सीएम धामी का जागेश्वर धाम दौरा, करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण, जानिये डिटेल

अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध तीर्थस्थल जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना की. साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. इस दौरान सीएम धामी ने कहा “जागेश्वर हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है, इसे भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जाएगा.”

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर 76.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एवं स्वीकृत छह विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें दन्या से आरा सल्पड़ मोटर मार्ग का सुधारीकरण, चायखान से थुआसिमल मोटर मार्ग का सुधार तथा सत्यों में 33/11 केवी उप संस्थान का निर्माण कार्य शामिल है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राजकीय पॉलीटेक्निक सल्ट एवं दन्या में अनावासीय भवन निर्माण कार्यों और राजकीय पॉलीटेक्निक द्वाराहाट में मैकेनिकल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया.

जागेश्वर धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने परिसर का पैदल निरीक्षण किया. जागेश्वर धाम मास्टरप्लान की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समयसीमा में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धाम की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है.