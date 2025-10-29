ETV Bharat / state

सीएम धामी का जागेश्वर धाम दौरा, करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण, जानिये डिटेल

सीएम धामी ने 76.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एवं स्वीकृत छह विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध तीर्थस्थल जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना की. साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. इस दौरान सीएम धामी ने कहा “जागेश्वर हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है, इसे भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जाएगा.”

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर 76.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एवं स्वीकृत छह विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें दन्या से आरा सल्पड़ मोटर मार्ग का सुधारीकरण, चायखान से थुआसिमल मोटर मार्ग का सुधार तथा सत्यों में 33/11 केवी उप संस्थान का निर्माण कार्य शामिल है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राजकीय पॉलीटेक्निक सल्ट एवं दन्या में अनावासीय भवन निर्माण कार्यों और राजकीय पॉलीटेक्निक द्वाराहाट में मैकेनिकल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया.

जागेश्वर धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री ने परिसर का पैदल निरीक्षण किया. जागेश्वर धाम मास्टरप्लान की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समयसीमा में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धाम की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है.

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि मास्टरप्लान से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए. निर्धारित टाइमलाइन में इन्हें पूर्ण कराया जाए. साथ ही सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित देखरेख के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा वृद्ध जागेश्वर को भी जागेश्वर धाम के साथ समान रूप से विकसित किया जाए, क्योंकि दोनों स्थलों का पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व गहरा है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जागेश्वर धाम न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी वैश्विक पहचान प्राप्त करें. उन्होंने कहा धाम का समग्र विकास स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर पैदा करेगा. कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा, उपजिलाधिकारी संजय कुमार, तहसीलदार बरखा जलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

