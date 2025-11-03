ETV Bharat / state

रजत जयंती महोत्सव: तैयारियों का सीएम ने किया निरीक्षण, पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम में शामिल

इस आयोजन की खासबात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. जिसके चलते एफआरआई परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. एफआरआई परिसर में चल रही तैयारियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को तय समय पर और बेहतर ढंग से कामों को पूरा करने के निर्देश दिए.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही है. जिसके तहत प्रदेश भर में अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. जिसका मुख्य कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को एफआरआई ग्राउंड में किया जाएगा.

वहीं, निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एफआरआई का मैदान पर्यावरण की दृष्टि से देहरादून शहर का प्रमुख स्थल है. पहले भी इसी मैदान में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबमिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से यहां पर एक शानदार सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ था. ऐसे में इस साल राज्य स्थापना को 25 साल पूरे हो रहे हैं जिसे सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में रजत उत्सव मान रही है. ऐसे में रजत उत्सव के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना संबोधन किया. ऐसे में 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आगमन है. जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल. (PHOTO- ETV Bharat)

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दिल के करीब मानते हैं. ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में तमाम योजनाएं शुरू हुई है और तमाम विकास के काम आगे बढ़े हैं. ऐसे में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एफआरआई में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे जिससे संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस ग्राउंड में एक बड़ा आयोजन संपन्न होगा, साथ ही विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें हर एक उत्तराखंडवासी अपना योगदान देगा. राज्य के रजत उत्सव के साथ ही अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार और व्यवस्थित करेंगे. साथ ही विकास की गति को नियोजित तरीके से आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे.

