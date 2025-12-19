ETV Bharat / state

सीएम धामी ने किया अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण, युवाओं से किया संवाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया.

अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण (ETV BHARAT)
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम ने प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया. साथ ही कहा कि भविष्य में वो प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण के दौरान अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करेंगे.

निरीक्षण के दौरान सीएम ने अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधे संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभव, दिनचर्या और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली. साथ ही युवाओं से ये भी पूछा कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान किन-किन सुविधाओं की जरूरत महसूस हो रही है.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध शारीरिक प्रशिक्षण, दौड़ अभ्यास, खेल गतिविधियों और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया. निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को दी जा रही सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप की जाएं.

CM Dhami
सीएम धामी ने युवाओं से किया संवाद. (ETV BHARAT)

वही सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि वे पूरी आत्मविश्वास के साथ देश की सेवा के लिए चयनित हो सकें.

युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने खुद भी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित खेल गतिविधियों में भाग लिया और युवाओं के साथ संवाद कर उन्हें अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया.

CM Dhami
सीएम धामी ने युवाओं से किया संवाद. (ETV BHARAT)

सीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय-समय पर अपडेट किया जाए और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सहायता से युवाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जाए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निवीर योजना देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है. यही वजह है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के युवा इस योजना के जरिए देश सेवा के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी बनें. युवाओं को हर संभव सुविधा और मार्गदर्शन देना सरकार की प्राथमिकता है. .

सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं को देश की तीनों सेनाओं में सेवा का अवसर दिया किया जा रहा है. यह योजना युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करती है. कम उम्र में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा न केवल देश की सुरक्षा में योगदान देते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी कौशल भी अर्जित करते हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मानना है कि अग्निवीर प्रशिक्षण युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी सशक्त करता है. कठिन प्रशिक्षण, अनुशासित दिनचर्या और टीम भावना के माध्यम से युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जो उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाती है.

अग्निवीर योजना से प्रशिक्षित युवा सेवा अवधि के बाद तमाम क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनते हैं. सैन्य प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशल जैसे अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व और तकनीकी दक्षता उन्हें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करती है.

