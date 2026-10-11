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नरेंद्रनगर दौरे पर सीएम धामी, कुंजापुरी मेले का किया शुभारंभ, गिनाई उपलब्धियां

नरेंद्रनगर दौरे पर सीएम धामी ( ETV Bharat )

नई टिहरी: सीएम धामी आज नरेंद्रनगर दौरे पर रहे. नरेंद्रनगर में सीएम धामी ने 50वें सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का ध्वजारोहण कर विधिवत शुभारंभ किया. नौ दिवसीय राज्यस्तरीय मेले की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने झांकियों का अवलोकन किया. साथ ही विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया.

टिहरी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां कुंजापुरी मेले के शुभारंभ अवसर पर टिहरी जनपद में संचालित विकास योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड और पर्यटन मार्ग का निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही नरेंद्रनगर में राजकीय पॉलिटेक्निक के उच्चीकरण, केंद्रीय विद्यालय, विधि महाविद्यालय, सभागार निर्माण, गजा अस्पताल के उच्चीकरण और करीब 50 करोड़ रुपये की सीवर लाइन सहित विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थानीय जरूरतों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है.