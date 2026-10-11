नरेंद्रनगर दौरे पर सीएम धामी, कुंजापुरी मेले का किया शुभारंभ, गिनाई उपलब्धियां
सीएम धामी ने कहा पलायन रोकना, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 11, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 5:41 PM IST
नई टिहरी: सीएम धामी आज नरेंद्रनगर दौरे पर रहे. नरेंद्रनगर में सीएम धामी ने 50वें सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का ध्वजारोहण कर विधिवत शुभारंभ किया. नौ दिवसीय राज्यस्तरीय मेले की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने झांकियों का अवलोकन किया. साथ ही विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया.
टिहरी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां कुंजापुरी मेले के शुभारंभ अवसर पर टिहरी जनपद में संचालित विकास योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड और पर्यटन मार्ग का निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही नरेंद्रनगर में राजकीय पॉलिटेक्निक के उच्चीकरण, केंद्रीय विद्यालय, विधि महाविद्यालय, सभागार निर्माण, गजा अस्पताल के उच्चीकरण और करीब 50 करोड़ रुपये की सीवर लाइन सहित विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थानीय जरूरतों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है.
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1974 में शुरू हुआ मेला, अब मना रहा स्वर्ण जयंती: नरेंद्रनगर में आयोजित मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा वर्ष 1974 से लगातार आयोजित हो रहा यह मेला धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति और क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है. उन्होंने मेले के संस्थापक एवं तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह पांगती के योगदान की सराहना की। वहीं, आयोजन समिति, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और कलाकारों को स्वर्ण जयंती आयोजन की बधाई दी.
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झांकियों में दिखी उत्तराखंड की संस्कृति: मां कुंजापुरी मेले की स्वर्ण जयंती के शुभारंभ पर नरेंद्रनगर में आकर्षक झांकियां निकाली गईं. छोलिया नृत्य, महिषासुर मर्दिनी, नरसिंह अवतार, माखन होली, मां कुंजापुरी और बदलता नरेंद्रनगर जैसी झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया. सांस्कृतिक दलों के साथ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया. झांकियों और जनजागरूकता रैली के माध्यम से लोक संस्कृति, सामाजिक जागरूकता और विकास के संदेश दिए गए.
स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा पलायन रोकना, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने होमस्टे, एक जनपद-दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन और एप्पल मिशन जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा हो रहे हैं.
टिहरी में पैदल भ्रमण के दौरान देवतुल्य जनता से मिले अपार स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। आप सभी के आत्मीय अभिवादन और अपनत्व ने मन को भावविभोर कर दिया। यह स्नेह और विश्वास ही जनसेवा के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करता है। https://t.co/7PuBqJ8dCR— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 11, 2026
पांच साल में 35 हजार से अधिक नियुक्तियां: मां कुंजापुरी मेले के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के विभिन्न निर्णयों और उपलब्धियों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी गई हैं. मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और सशक्त भू-कानून सहित विभिन्न फैसलों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को दोहराया.
19 अक्टूबर तक चलेगा स्वर्ण जयंती मेला: नरेंद्रनगर में मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 11 से 19 अक्टूबर तक नौ दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मेले में खेलकूद प्रतियोगिताओं, विद्यालय स्तरीय आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल, मीना राणा, संगीता ढौंडियाल, पांडवाज बैंड सहित कई कलाकार शामिल होंगे. मेले का समापन पद्मश्री प्रीतम भरत्वाण के जागर गायन के साथ होगा.
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