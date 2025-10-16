ETV Bharat / state

सीएम धामी ने उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे का खटीमा में किया लोकार्पण, राजमार्ग पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खटीमा नगर में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे ध्वज का लोकार्पण किया. खटीमा के कंजाबाग तिराहे में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई 65 मीटर यानी लगभग 213 फीट रखी गई है. राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण लगभग 47 लाख 82 हजार की लागत से लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है.

सीएम धामी ने राज्यमार्ग का शिलान्यास किया: इससे पूर्व मेलाघाट इलाके में 20 करोड़ 89 लाख की लागत से निर्मित होने वाले खटीमा-मेलाघाट राज्य मार्ग संख्या 107 के पुनर्निर्माण के कार्यों की विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया. हंस फाउंडेशन की 09 एंबुलेंस को भी सीएम धामी ने हरी झंडी दिखा रवाना किया. इसके उपरांत वह चंपावत जिले के टनकपुर दौरे को रवाना हो गए.

सीएम धामी ने उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे का खटीमा में किया लोकार्पण (VIDEO-ETV Bharat)

हंस फाउंडेशन की 9 मोबाइल मेडिकल यूनिट एंबुलेंस को रवाना किया: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार की देर शाम जहां अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे थे. रात्रि विश्राम अपने निजी आवास नगरा तराई में करने के उपरांत सीएम ने गुरुवार को सुबह हंस फाउंडेशन की 9 मोबाइल मेडिकल यूनिट एंबुलेंस को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. वही इसके उपरांत सीएम धामी ने खटीमा के मेलाघाट पहुंच 20 करोड़ 89 लाख की लागत से निर्मित होने वाली खटीमा-मेलाघाट राज्य मार्ग संख्या 107 के पुनर्निर्माण के कार्यों का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया.