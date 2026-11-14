सीएम धामी ने किया गौचर मेले का शुभारंभ, 'वोकल फॉर लोकल' का दिया संदेश
Gauchar Mela सीएम धामी ने राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले का शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 1:55 PM IST
देहरादून: सीएम धामी आज चमोली दौरे पर हैं. यहां सीएम धामी ने गढ़वाल के फेमस गौचर मेले का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा गौचर मेला हमारी विरासत को सहेजने और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. ये पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त मंच है.
गौचर मेला हमारी विरासत को सहेजने और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. ये पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त मंच है.
LIVE: चमोली में आयोजित 74वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला-2026 https://t.co/wJ3TOxDjHM— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 14, 2026
सीएम धामी ने कहा हमारे ये मेले पीढ़ियों को आपस में जोड़ते हैं. इन्हें सहेजना और आगे बढ़ाना हम सबका साझा दायित्व है. गौचर मेला हमारी विरासत को सहेजने और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. ये पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त मंच है.
सीएम धामी ने कहा हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को अपने ही गाँव और क्षेत्र में रोजगार मिले. कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन और हस्तशिल्प के माध्यम से उनकी आय बढ़े तथा उन्हें मजबूरी में अपना घर न छोड़ना पड़े. इसी उद्देश्य से हमने पर्यटन नीति, होमस्टे नीति, फिल्म नीति, सौर स्वरोजगार योजना और अन्य रोजगारपरक योजनाओं को आगे बढ़ाया है.
"हमारी सरकार चमोली जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह समर्पित होकर काम कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना के माध्यम से बद्रीनाथ धाम तक सड़क संपर्क को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिकी को नई गति मिलेगी।": माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी।— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) November 14, 2026
हम चाहते हैं कि चमोली का ऊनी हस्तशिल्प, यहां की दालें, राजमा, मंडुवा, झंगोरा, शहद और जड़ी-बूटियां केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रहें, बल्कि देश और दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंचें. इसी दिशा में हमने "हाउस ऑफ हिमालयाज" ब्रांड की शुरुआत की है.
हाउस ऑफ हिमालयाज’ का कारोबार अब तक छह करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है. ये केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी मातृशक्ति की मेहनत, आत्मविश्वास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी है.
बता दें कि गौचर मेला लंबे समय से आयोजित होता आ रहा है. किसी जमाने में इसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला माना जाता था.यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती थी.
इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्तराखंड के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से कलाकार और खिलाड़ी गौचर पहुंचते थे. इसके साथ ही यहां का कृषि मेला भी देश भर में प्रसिद्ध था. मेले में बीते वर्षों में लाई गई लौकी और मूली की लंबाई देखकर मेला देखने आए लोग अचंभित रह जाते थे.गौचर मेला ऐतिहासिक व्यापारिक मेले के रूप में जाना जाता है.जिसमें जिले को लोग बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं.
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