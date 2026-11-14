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सीएम धामी ने किया गौचर मेले का शुभारंभ, 'वोकल फॉर लोकल' का दिया संदेश

गौचर मेले का शुभारंभ ( ETV Bharat )

देहरादून: सीएम धामी आज चमोली दौरे पर हैं. यहां सीएम धामी ने गढ़वाल के फेमस गौचर मेले का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा गौचर मेला हमारी विरासत को सहेजने और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. ये पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त मंच है.

गौचर मेला हमारी विरासत को सहेजने और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. ये पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त मंच है.

सीएम धामी ने कहा हमारे ये मेले पीढ़ियों को आपस में जोड़ते हैं. इन्हें सहेजना और आगे बढ़ाना हम सबका साझा दायित्व है. गौचर मेला हमारी विरासत को सहेजने और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. ये पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त मंच है. सीएम धामी ने कहा हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को अपने ही गाँव और क्षेत्र में रोजगार मिले. कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन और हस्तशिल्प के माध्यम से उनकी आय बढ़े तथा उन्हें मजबूरी में अपना घर न छोड़ना पड़े. इसी उद्देश्य से हमने पर्यटन नीति, होमस्टे नीति, फिल्म नीति, सौर स्वरोजगार योजना और अन्य रोजगारपरक योजनाओं को आगे बढ़ाया है. हम चाहते हैं कि चमोली का ऊनी हस्तशिल्प, यहां की दालें, राजमा, मंडुवा, झंगोरा, शहद और जड़ी-बूटियां केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रहें, बल्कि देश और दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंचें. इसी दिशा में हमने "हाउस ऑफ हिमालयाज" ब्रांड की शुरुआत की है.