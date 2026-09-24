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खटीमा में 8 करोड़ की गौशाला का लोकार्पण, सीएम धामी ने किया शुभारंभ, जानिए क्या कहा

खटीमा: हल्दीघेरा में आज उस बहुप्रतीक्षित गौशाला का सपना साकार हो गया, जिसका लंबे समय से क्षेत्रवासियों को इंतजार था. करीब सात एकड़ में आठ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विशाल गौशाला का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा-अर्चना कर लोकार्पण किया. इस ऐतिहासिक पल के हजारों लोग साक्षी बने.

करीब दो हजार निराश्रित गौवंश की क्षमता वाली इस गौशाला के शुरू होने से सड़कों पर घूमने वाले गौवंश को आश्रय मिलने के साथ ही किसानों और आमजन को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने गौशाला के विस्तार के लिए डेढ़ करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की. इस दौरान सीएम धामी ने खटीमा से अपने विशेष लगाव का जिक्र करते हुए क्षेत्रवासियों से आगामी चुनाव में भाजपा के पक्ष में समर्थन का आह्वान किया.

खटीमा गौशाला का लोकार्पण (ETV Bharat)

खटीमा विधानसभा के हल्दीघेरा इलाके में बहुप्रतीक्षित विशाल गौशाला का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना के साथ लोकार्पण किया. नवनिर्मित हल्दी घेरा में बनी गौशाला के लोकार्पण कार्यक्रम में हजारों लोग साक्षी बने. सीएम धामी ने गौशाला में गाय को पूजन कर गौशाला को खटीमा क्षेत्र की जनता को समर्पित किया. लगभग सात एकड़ में बनी विशाल गौशाला को आठ करोड़ की लागत से जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्या की देखरेख में निर्मित किया गया. सीएम धामी ने मंच में अपने संबोधन में कहा आज उनके लिए बड़ा दिन है कि खटीमा में गौशाला का निर्माण लोकार्पण के साथ पूर्ण हुआ. स्थानीय किसान,आमजन को अब निराश्रित गौ वंशीय से अब राहत मिलेगी. लगभग 2000 क्षमता वाली गौशाला में उन गौ वंशीय पशुओं को आश्रय मिलेगा.