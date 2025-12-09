देहरादून नगर निगम स्थापना दिवस: सीएम ने 46 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास व लोकापर्ण
देहरादून नगर निगम का 27वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकापर्ण किया.
देहरादून: नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. दरअसल, साल 1997 से पहले देहरादून नगर निगम, नगर पालिका परिषद के रूप में काम कर रही थी. इसके बाद 1997 में देहरादून नगर पालिका परिषद को अपग्रेड करते हुए नगर निगम बना दिया गया. देहरादून नगम निगम में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम धामी ने 46 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले 27 सालों में देहरादून नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की है. देहरादून को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित नगर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
पीएम मोदी के नेतृत्व में देश रच रहा कीर्तिमान: सीएम धामी ने आगे कहा कि देहरादून नगर निगम स्थापना दिवस का ये अवसर उन उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, विकास के सपनों को धरातल पर साकार करने का भी है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और समृद्धि के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. आज देश में अनेकों परियोजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के विकास को नई दिशा प्रदान की जा रही है. स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ-सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है. अमृत योजना के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को विकसित किया गया है. इसी तरह स्मार्ट सिटी मिशन नगर विकास का एक आदर्श नगर विकास के रूप में उभरा है.
देहरादून को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्धता: सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. देहरादून में जहां एक ओर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है. वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है.
कई परियोजनाओं पर चल रहा कार्य: देहरादून को एक आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार 1400 करोड़ रुपये से अधिक की तमाम परियोजनाओं पर काम कर रही है. शहर में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है. वहीं, कूड़ा वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की है. हरित और स्वस्थ देहरादून बनाने के लिए शहर में तमाम स्थानों पर 35 पार्कों का निर्माण भी कराया गया है. केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर के सबसे बड़े पार्क का निर्माण करा रही है. वहीं, वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के जरिए शहर में 50 हजार वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है.
शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन: साथ ही सीएम ने कहा कि शहर की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए ‘रीन्यू रिस्पना’ अभियान भी संचालित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया गया है. राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देशभर में 19वाँ स्थान हासिल किया है. साथ ही, सर्वोच्च स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में भी देहरादून ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए इस साल 62वां स्थान प्राप्त किया है.
ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी प्रयासरत हैं. इसके लिए, विभिन्न स्थानों पर भूमिगत पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है. वहीं ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निगम के कार्मिकों को भी पुरस्कृत किया.
सीएम धामी ने इन योजनाओं का किया शिलान्यास
- किरसाली चौक से सहस्त्रधारा क्रॉसिंग की ओर सड़क फुटपाथ का विकास, ग्रीनरी एवं सौन्दर्गीकरण कार्य लागत-264.21 लाख
- मोथरोवाला में मृत पशु शवों के निस्तारण हेतु गैस चलित पशु शवदाह गृह का निर्माण कार्य लागत-147.89 लाख
- कैनाल रोड़, लक्जूरिया फार्म से अजन्ता होटल की ओर सड़क फुटपाथ का विकास, ग्रीनरी एवं सौन्दर्यीकरण कार्य लागत-247.58 लाख
- कुठाल गेट से राजपुर चौक की ओर सड़क फुटपाथ का विकास, ग्रीनरी एवं सौन्दर्यीकरण कार्य लागत-257.67 लाख
- घंटाघर से आरटीओ चौक की ओर सड़क फुटपाथ का विकास, ग्रीनरी एवं सौन्दर्यीकरण कार्य लागत-165.84 लाख
- घंटाघर से यमुना कॉलोनी की ओर सड़क फुटपाथ का विकास, ग्रीनरी एवं सौन्दर्यीकरण कार्य लागत-193.11 लाख
- विवेकानन्द चौक से कुठाल गेट की ओर सड़क फुटपाथ का विकास, ग्रीनरी एवं सौन्दर्गीकरण कार्य लागत-234.79 लाख
सीएम धामी ने इन योजनाओं का किया लोकार्पण
- वार्ड सं0-60 आई०टी० पार्क रोड़ में पार्क विकास कार्य लागत-116.75 लाख
- नगर निगम की कॉफी टेबल बुक/डायरी / ई-ऑफिस का अनावरण
- मैकेनाइज स्मार्ट कार पार्किंग लागत-3.29 करोड़
- राजपुर रोड़ पार्किंग लागत-1.00 करोड़
- धोरण में मैकेनाइज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण लागत-6.29 करोड़
