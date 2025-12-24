ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में सांकरी विंटर फेस्टिवल का आगाज, सीएम धामी ने किया शुभांरभ

सीएम धामी केदारकांठा पर्यटन-तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में सम्मिलित हुये. यहां सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया .

SANKRI WINTER FESTIVAL
उत्तरकाशी में सांकरी विंटर फेस्टिवल (फोटो सोर्स: @pushkardhami)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 24, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों केदारकांठा और हरकीदून के बेस कैंप सांकरी में सांकरी विंटर फेस्टिवल एवं टूरिज्म महोत्सव–2025 का भव्य शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

उन्होंने कहा मोरी क्षेत्र के हरकीदून, केदारकांठा, देवक्यारा, चागंसील और बराडसर ताल सहित आसपास के हिमालयी पर्यटन स्थल प्रदेश की पहचान है. स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होंने कहा पहले पहाड़ों में पर्यटन केवल तीन माह तक सीमित रहता था, लेकिन सरकार ने शीतकालीन यात्रा व ताल-बुग्याल पर्यटन को बढ़ावा देकर इसे बारह महीने का रोजगार आधारित माध्यम बनाया है, जिससे पहाड़ी अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है.

उत्तरकाशी में सांकरी विंटर फेस्टिवल (ETV Bharat)

सीएम धामी ने कहा सांकरी केवल एक गांव नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोकसंस्कृति का जीवंत संग्रहालय है. पहली बार सांकरी आगमन पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के स्नेह और उत्साह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां की पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला, लोकगीत, लोकनृत्य और सरल पहाड़ी जीवनशैली उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान को दर्शाती है. उन्होंने कहा यह महोत्सव उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ-साथ विकास भी–विरासत भी की सोच को साकार करता है. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के आह्वान के बाद केदारकांठा, हर्षिल, औली, मुनस्यारी और सांकरी जैसे क्षेत्रों में शीतकालीन पर्यटन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे सीमांत गांवों में पलायन रुक रहा है और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा शीतकालीन पर्यटन से लोक कलाकारों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा. युवा ट्रेकिंग गाइड, होम-स्टे, होटल और पर्यटन से जुड़े कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है. उत्तरकाशी में पार्किंग निर्माण, सड़क परियोजनाएं, पुरोला उप जिला चिकित्सालय और तिलोथ विद्युत गृह जैसी योजनाएं इसका उदाहरण हैं.

मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की संवेदनशीलता और संकल्प का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को मजबूत कर रही है. समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, सख्त भू-कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है. मुख्यमंत्री ने जनता से शीतकालीन पर्यटन को जन आंदोलन बनाने और उत्तराखंड को समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग का आह्वान किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विंटर फेस्टिवल में विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया.

पढ़ें- उत्तरकाशी के धूमधारकांडी ट्रेक पर पश्चिम बंगाल के एक ट्रेकर की मौत, हृदय गति रुकना बताया जा रहा है कारण - Uttarkashi trekker died

पढ़ें- Sankri Kedarkantha Trek: केदारघाटी की दिव्या ने पूरा किया सांकरी केदारकांठा ट्रेक, फहराया तिरंगा

पढ़ें- UKSSSC paper leak: हाकम सिंह का सांकरी रिजॉर्ट तोड़ने के लिए नहीं मिल रही JCB, डीएम से मांगी मदद

TAGGED:

सांकरी विंटर फेस्टिवल
सांकरी विंटर फेस्टिवल सीएम धामी
सीएम धामी उत्तरकाशी दौरा
SANKRI WINTER FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.