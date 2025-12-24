उत्तरकाशी में सांकरी विंटर फेस्टिवल का आगाज, सीएम धामी ने किया शुभांरभ
सीएम धामी केदारकांठा पर्यटन-तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में सम्मिलित हुये. यहां सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया .
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 24, 2025 at 4:25 PM IST
उत्तरकाशी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों केदारकांठा और हरकीदून के बेस कैंप सांकरी में सांकरी विंटर फेस्टिवल एवं टूरिज्म महोत्सव–2025 का भव्य शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
उन्होंने कहा मोरी क्षेत्र के हरकीदून, केदारकांठा, देवक्यारा, चागंसील और बराडसर ताल सहित आसपास के हिमालयी पर्यटन स्थल प्रदेश की पहचान है. स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होंने कहा पहले पहाड़ों में पर्यटन केवल तीन माह तक सीमित रहता था, लेकिन सरकार ने शीतकालीन यात्रा व ताल-बुग्याल पर्यटन को बढ़ावा देकर इसे बारह महीने का रोजगार आधारित माध्यम बनाया है, जिससे पहाड़ी अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है.
सीएम धामी ने कहा सांकरी केवल एक गांव नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोकसंस्कृति का जीवंत संग्रहालय है. पहली बार सांकरी आगमन पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के स्नेह और उत्साह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां की पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला, लोकगीत, लोकनृत्य और सरल पहाड़ी जीवनशैली उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान को दर्शाती है. उन्होंने कहा यह महोत्सव उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ-साथ विकास भी–विरासत भी की सोच को साकार करता है. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा के आह्वान के बाद केदारकांठा, हर्षिल, औली, मुनस्यारी और सांकरी जैसे क्षेत्रों में शीतकालीन पर्यटन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे सीमांत गांवों में पलायन रुक रहा है और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.
LIVE: उत्तरकाशी में आयोजित देवभूमि रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम यात्रा कार्यक्रम— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 24, 2025
https://t.co/eowdF9HjjA
मुख्यमंत्री ने कहा शीतकालीन पर्यटन से लोक कलाकारों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा. युवा ट्रेकिंग गाइड, होम-स्टे, होटल और पर्यटन से जुड़े कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है. उत्तरकाशी में पार्किंग निर्माण, सड़क परियोजनाएं, पुरोला उप जिला चिकित्सालय और तिलोथ विद्युत गृह जैसी योजनाएं इसका उदाहरण हैं.
सांकरी, उत्तरकाशी में आयोजित केदारकांठा पर्यटन-तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में सम्मिलित होकर देवतुल्य जनता को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर किए गए आत्मीय स्वागत हेतु मातृशक्ति का सहृदय आभार। pic.twitter.com/m8nN00hqVt— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 24, 2025
मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की संवेदनशीलता और संकल्प का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को मजबूत कर रही है. समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, सख्त भू-कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है. मुख्यमंत्री ने जनता से शीतकालीन पर्यटन को जन आंदोलन बनाने और उत्तराखंड को समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग का आह्वान किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विंटर फेस्टिवल में विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया.
पढ़ें- उत्तरकाशी के धूमधारकांडी ट्रेक पर पश्चिम बंगाल के एक ट्रेकर की मौत, हृदय गति रुकना बताया जा रहा है कारण - Uttarkashi trekker died
पढ़ें- Sankri Kedarkantha Trek: केदारघाटी की दिव्या ने पूरा किया सांकरी केदारकांठा ट्रेक, फहराया तिरंगा
पढ़ें- UKSSSC paper leak: हाकम सिंह का सांकरी रिजॉर्ट तोड़ने के लिए नहीं मिल रही JCB, डीएम से मांगी मदद