सीएम धामी ने खटीमा में ओपन जिम का किया लोकार्पण, क्रिकेट में भी आजमाए हाथ
सीएम धामी ने बच्चों से पढ़ाई के साथ खेलकूद करने को भी कहा, खेलो इंडिया व फिट इंडिया आंदोलन से खेलों को मिला बढ़ावा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 28, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 4:34 PM IST
खटीमा: सीएम धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा में हैं. आज उन्होंने लोहियाहेड इलाके में एक निजी कंपनी के सहयोग से बने ओपन जिम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर सीएम ने लोहियाहेड खेल मैदान में निजी नर्सिंग कॉलेज के वार्षिक खेलकूद आयोजन का शुभारंभ भी किया. सीएम धामी ने ओपन जिम में वर्जिश की तो क्रिकेट के मैदान में भी हाथ आजमाए. मुख्यमंत्री ने खेलों को युवाओं के लिए बेहद जरूरी बताया.
सीएम धामी ने ओपन जिम का किया लोकार्पण: अपने खटीमा दौरे के दौरान शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी फुटबॉल मैदान लोहियाहेड में एक कंपनी के सहयोग से बने ओपन जिम का लोकार्पण किया और उपकरणों का ट्रायल किया. इसके बाद उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया.
गांधी फुटबॉल मैदान, लोहिया हेड ग्राउंड खटीमा में ओपन जिम का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट की भावना के अनुरूप स्थापित यह ओपन जिम युवाओं को नियमित व्यायाम, सक्रिय जीवनशैली और नशामुक्त समाज की दिशा में प्रेरित करेगी। सभी को व्यस्त दिनचर्या के बीच अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन… pic.twitter.com/2frcea9FAn— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 28, 2026
सीएम ने पढ़ाई के साथ खेलकूद को भी बताया जरूरी: मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी हैं. इससे शरीर व मन स्वस्थ रहते हैं. अनुशासन और टीम भावना विकसित होती है. उन्होंने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की अपील की. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया व फिट इंडिया आंदोलन से खेलों को बढ़ावा मिला है. मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में अब तक 28 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. इस वर्ष 10 हजार और भर्तियां की जाएंगी. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कॉलेज स्टाफ व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.
इसके उपरांत स्वास्तिक कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में पहुँचकर छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया। खेल न केवल शारीरिक सुदृढ़ता का माध्यम हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास कर सशक्त राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। pic.twitter.com/xTL3Mj2n2R— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 28, 2026
सीएम ने शुक्रवार शाम को होली भी खेली थी: गौरतलब है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को खटीमा पहुंच गए थे. खटीमा में सीएम धामी का घर है. शुक्रवार शाम उन्होंने खटीमा रामलीला मैदान में होली मिलन समारोह में भाग लिया था. सीएम धामी ने जनता को होली पर्व की शुभकामनाएं दी थी. इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजित किए गए थे. सीएम धामी ने अपने गृह क्षेत्र के लोगों के साथ फूलों की होली खेली थी. खटीमा में थारू जनजाति एवं कुमाऊंनी होली के सांस्कृतिक रंग देखने को मिले थे. होली मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि खटीमा उनका घर है. यहां के लोग उनका परिवार हैं.
