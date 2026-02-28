ETV Bharat / state

सीएम धामी ने खटीमा में ओपन जिम का किया लोकार्पण, क्रिकेट में भी आजमाए हाथ

सीएम धामी का खटीमा दौरा ( Photo- ETV Bharat )

खटीमा: सीएम धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा में हैं. आज उन्होंने लोहियाहेड इलाके में एक निजी कंपनी के सहयोग से बने ओपन जिम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर सीएम ने लोहियाहेड खेल मैदान में निजी नर्सिंग कॉलेज के वार्षिक खेलकूद आयोजन का शुभारंभ भी किया. सीएम धामी ने ओपन जिम में वर्जिश की तो क्रिकेट के मैदान में भी हाथ आजमाए. मुख्यमंत्री ने खेलों को युवाओं के लिए बेहद जरूरी बताया. सीएम धामी ने ओपन जिम का किया लोकार्पण: अपने खटीमा दौरे के दौरान शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी फुटबॉल मैदान लोहियाहेड में एक कंपनी के सहयोग से बने ओपन जिम का लोकार्पण किया और उपकरणों का ट्रायल किया. इसके बाद उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया.