ETV Bharat / state

हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी, आधुनिक गौशाला का किया लोकार्पण, जानिए इसका खासियत

सीएम धामी हरिद्वार दौरा ( ETV Bharat )

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सप्तऋषि स्थित कामधेनुलोक भवन में आधुनिक कामधेनुलोक गौशाला का लोकार्पण किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला द्वारा गौसेवा, गोवंश संरक्षण एवं मानव सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की.

सीएम धामी ने कहा कामधेनुलोक जैसी पहल गौसंरक्षण के साथ भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में गौ माता का विशेष स्थान है. हमारी परंपरा में गौ माता को सर्वदेवमयी माना गया है. गांवों में आज भी गौ माता को परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा की जाती है. उन्होंने कहा गौसेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक जीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी अभिन्न अंग है. गौसंरक्षण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा दिया जा सकता है.