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सीएम धामी ने कालसी को सौगात, हरिपुर घाट का किया लोकार्पण, यमुना मूर्ति का भी उद्घाटन

बता दें हरिपुर जौनसार बावर का प्रवेश द्वार है. यहां यमुना और टौंस नदियों सहित अन्य सहायक नदियों का संगम भी होता है. टौंस( तमसा और यमुना नदी इन दोनों नदियों के बीच जौनसार बावर एक खुबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है.

विकासनगर: सीएम धामी आज विकासनगर दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम धामी ने कालसी में हरिपुर घाट का लोकार्पण किया. साथ ही सीएम धामी ने यहां 25 फीट उंची यमुना की प्रतिमा का अनावरण भी किया.इस दौरान सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का कार्य निरंतर जारी है.

क्यों खास है हरिपुर घाट यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी का विशेष धार्मिक महत्व है.

अब तक राज्य में कोई ऐसा प्रमुख घाट नहीं था जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर सकें.

इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से हरिपुर में इस भव्य यमुना घाट का निर्माण कराया गया.

यह घाट न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होग बल्कि जौनसार बावर क्षेत्र में पर्यटन को भी नई पहचान देगा.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी हरिपुर घाट मजबूती प्रदान करेगा.

हरिपुर कालसी का क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद समृद्ध रहा है.

यहां सम्राट अशोक के शिलालेख गुरु गोबिंद सिंह के बाल्यकाल से जुड़े प्रसंग और प्राचीन अश्वमेघ यज्ञ स्थल मौजूद हैं.

जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है.

उत्तराखंड के देहरादून जिले का जौनसार बावर क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है . यहां के आराध्य महासू महाराज हैं. जिनका मुख्य मंदिर हनोल स्थित है. क्षेत्र में अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृर्षि ,बागवानी, और पशुपालन पर निर्भर है. यहां के तीज त्यौहार में पौराणिक संस्कृति की छठा बिखरती है. क्षेत्र में किसानों द्वारा पारम्परिक फसले, कोदों , झंगोरा , मक्का ,जौ, गेहूं धान सहित मोटे अनाजों के उत्पादन सहित नगदी फसलें अदरक ,टमाटर, अरबी, हरा धनिया, हरी मिर्च , बीन , शिमला मिर्च लहसुन का भी बड़े पैमाने पर किसान उत्पादन करते हैं .

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी में सेब , पूलम ,नाशपाती , किवी का भी बागवान किसानों द्वारा उत्पादन किया जाता है . जौनसार बावर मे किसानों के लिए नजदीक सब्जी मंडी सहिया में है. जहां इन दिनों मंडी में अदरक, की आवक शुरू हो चुकी है.सहिया मंडी से अदरक की डिमांड दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा ,उत्तर प्रदेश सहित अन्य हिस्सों मे भी भेजा जाता है. किसान पशुपालन मे भैंस ,गाय बैल , बकरी, भेड़ पालन भी करते हैं.



अपने उद्गम स्थल से कल कल बहती यमुना नदी जौनसार बावर के मुख्य द्वार हरिपुर होते हुए आगे के गंतव्य के लिए निरंतर बहती रहती है. जौनसार बावर क्षेत्र की देव डोलियां मां यमुना के स्नान के लिए हरिपुर घाट लाया जाता है. यहां पर लोग स्नान कर पुण्य के भागीदार बनते है. उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में हरिपुर तट पर यमुना घाट का भव्य निर्माण कराया गया. घाट निर्माण होने से तीर्थ यात्रियों में भी इजाफा होगा. साथ ही रोजगार के अवसर भी बढेगा.