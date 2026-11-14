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पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेले का सीएम धामी ने किया उद्घाटन, भारत-नेपाल की साझा विरासत है काली-गोरी के संगम का ये मेला

सीएम धामी ने किया भारत नेपाल बॉर्डर पर जौलजीबी मेले का उद्घाटन ( PHOTO-ETV Bharat )

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक बिशन सिंह चुफाल, दर्जा राज्य मंत्री नारायण राम आर्या सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से जौलजीबी मेले के महत्व को रेखांकित किया.