सीएम धामी का बचपन का स्कूल हुआ मॉडल, मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ शेयर की यादें, बच्चों को बांटी चॉकलेट
सीएम धामी ने अपने बचपन के स्कूल का मॉडल प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुभारंभ किया. लगभग डेढ़ करोड़ रुपए से बदली स्कूल की तस्वीर.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 8:08 PM IST
खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने बचपन के स्कूल पहुंचकर पुरानी यादों को ताजा किया. खटीमा के नगला तराई स्थित प्राथमिक विद्यालय, जहां से मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, अब करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री ने विद्यालय का लोकार्पण कर बच्चों को समर्पित किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और शिक्षण सामग्री वितरित की. वहीं अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि, बेहतर शैक्षणिक माहौल से सीमांत क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को उधम सिंह नगर जिले के अपने गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर पहुंचे. खटीमा के लोहियाहेड हेलीपैड पर उतरने की बाद सीएम नगला तराई के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां सीएम ने अपने बचपन के स्कूल जिसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की प्राथमिक विद्यालय नगला तराई का लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से सीएसआर मद से बने मॉडल प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुभारंभ किया.
सीएम ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला तराई में लगभग 65 लाख की लागत से स्कूल सौंदर्यीकरण एवं मंच निर्माण का भी लोकार्पण किया.
इस दौरान सीएम धामी ने स्कूल के बच्चों से मिल और उन्हें चॉकलेट एवं शिक्षण सामग्री भी वितरित की. स्कूल को आईजीएल कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से पांच कक्ष निर्माण, हाईटेक कक्षाएं एवं स्कूल सौंदर्यीकरण कार्य करवाए.
सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से उस स्कूल में बचपन में शिक्षण के दौरान की स्मृतियों को साझा किया. उन्होंने नगला प्राथमिक विद्यालय के मॉडल स्कूल बनने के बाद बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलने की बात कही. उन्होंने उधम सिंह नगर जिले सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में बनाए जाने, स्मार्ट कक्षाओं के निर्माण एवं बेहतर स्कूली परिवेश सरकार द्वारा तैयार किए जाने की बात कही.
प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान सीमा क्षेत्र के अंतिम गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी थी. इसलिए उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी समेत सीमांत जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास एवं बेहतर शैक्षिक माहौल तैयार करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है. उसी दिशा में खटीमा के नेपाल सीमा से लगे नगला तराई गांव में भी प्राथमिक विद्यालय में हाईटेक कक्ष निर्माण स्मार्ट क्लासेज बना कर स्कूल के सौंदर्यीकरण कार्य को किया गया है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-
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