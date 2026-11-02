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सीएम धामी का बचपन का स्कूल हुआ मॉडल, मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ शेयर की यादें, बच्चों को बांटी चॉकलेट

सीएम धामी का बचपन का स्कूल हुआ मॉडल ( PHOTO- ETV Bharat )

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने बचपन के स्कूल पहुंचकर पुरानी यादों को ताजा किया. खटीमा के नगला तराई स्थित प्राथमिक विद्यालय, जहां से मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, अब करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री ने विद्यालय का लोकार्पण कर बच्चों को समर्पित किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और शिक्षण सामग्री वितरित की. वहीं अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि, बेहतर शैक्षणिक माहौल से सीमांत क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को उधम सिंह नगर जिले के अपने गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर पहुंचे. खटीमा के लोहियाहेड हेलीपैड पर उतरने की बाद सीएम नगला तराई के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां सीएम ने अपने बचपन के स्कूल जिसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की प्राथमिक विद्यालय नगला तराई का लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से सीएसआर मद से बने मॉडल प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुभारंभ किया.