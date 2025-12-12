ETV Bharat / state

नैनीताल दौरे पर सीएम धामी, जिले को 112₹ करोड़ की सौगात, एक क्लिक में जानिए डिटेल

नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिले को कई बड़ी सौगात दी हैं.

नैनीताल दौरे पर सीएम धामी (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

December 12, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद नैनीताल के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. इस दौरान मुख्यंमत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेटीबुंगा मैदान में नैनीताल को करीब 122 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी. सीएम धामी ने कुल 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता को भी संबोधित किया.

जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भीमताल विधानसभा सहित पूरे नैनीताल जिले के समग्र विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है. क्षेत्रीय विधायक द्वारा उठाए गए मुख्य मार्ग-10 की खराब स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेते हुए लगभग 9.5 करोड़ रुपये सड़क पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कैंची धाम, नैना देवी मंदिर और मुक्तेश्वर धाम सहित सभी पौराणिक मंदिरों का पुनरोद्धार कार्य मिशन मोड में चल रहा है.

उन्होंने कहा कि पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए एक जनपद दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, होमस्टे और वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रही हैं. पलायन आयोग की नवीन रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशथ की बढ़ोतरी, बेरोजगारी दर में 4.4% कमी के साथ ही नीति आयोग के SDG इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए हैं. इसके अलावा भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है.

मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं:

  • भीमताल क्षेत्र के कई गांवों भीड़ापानी, नाई, डालकन्या, देवनगर, सिलौटी, सुन्दरखाल में मिनी स्टेडियम का निर्माण.
  • ओखलकांडा के करायल बैण्ड-टकुरा वन चौकी रोड का डामरीकरण.
  • भीमताल बाईपास नहर कवरिंग का शेष कार्य पूर्ण कराया जाएगा.
  • भीमताल में नई पार्किंग और नया रोडवेज बस स्टेशन स्थापित होगा.
  • भीमताल नगर में अग्निशमन केंद्र खोला जाएगा.
  • नौकुचियाताल-खड़की खरौला रोड का मिलान, कसियालेख-काफली-पदीकनाला रोड का डामरीकरण.
  • बडोन-सिमलिया-साननी मोटर मार्ग का मिलान.

70 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकापर्ण किया:

  • भवाली बाईपास पार्ट-1 और 2 सुधारीकरण.
  • भीमताल बाईपास सड़क सुधार
  • 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट नैनीताल
  • हल्दूचौड़ एलबीएस कॉलेज में पुस्तकालय व बहुउद्देश्यीय हॉल
  • पुछड़ी में गौशाला निर्माण
  • राजकीय विद्यालय जाडापानी में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला

41 करोड़ 60 लाख की 9 योजनाओं का किया शिलान्यास:

  • राजकीय महाविद्यालय लालकुआं में परीक्षा भवन
  • लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में चाहरदीवारी
  • गौलापार स्टेडियम में पूल कवरिंग व सुरक्षा कार्य
  • बेतालघाट, पंगोट-दैचौरी, ओखलकांडा सभागार आदि

कार्यक्रम के दौरान विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति पर आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया. अपने संबोधन में उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी.

