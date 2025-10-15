ETV Bharat / state

सीएम धामी ने चंपावत को दी बड़ी सौगात, ₹115 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

चंपावत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंपावत को आदर्श विधानसभा बनाने के अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओ के लोकार्पण और शिलान्यास किए. सीएम ने जीजीआईसी के ऑडिटोरियम में भाजपा कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया साथ ही जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने की कड़ी में उसके सर्वांगीण विकास के लिए लगभग 115 करोड़ 23 लाख लागत की 43 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इनमें लगभग 51 करोड़ 37 लाख की 22 योजनाओं का लोकार्पण और लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की 21 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है.

इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चंपावत में विकास की यह गति 'आदर्श चंपावत' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. राज्य सरकार की प्राथमिकता हर क्षेत्र में संतुलित और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उनका कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पशुपालन और ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो जिले के चतुर्मुखी विकास को नई गति प्रदान करेंगी.