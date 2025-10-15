सीएम धामी ने चंपावत को दी बड़ी सौगात, ₹115 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
सीएम धामी ने चंपावत में 115 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2025 at 8:09 PM IST
चंपावत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंपावत को आदर्श विधानसभा बनाने के अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओ के लोकार्पण और शिलान्यास किए. सीएम ने जीजीआईसी के ऑडिटोरियम में भाजपा कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया साथ ही जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने की कड़ी में उसके सर्वांगीण विकास के लिए लगभग 115 करोड़ 23 लाख लागत की 43 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इनमें लगभग 51 करोड़ 37 लाख की 22 योजनाओं का लोकार्पण और लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की 21 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है.
इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चंपावत में विकास की यह गति 'आदर्श चंपावत' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. राज्य सरकार की प्राथमिकता हर क्षेत्र में संतुलित और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उनका कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पशुपालन और ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो जिले के चतुर्मुखी विकास को नई गति प्रदान करेंगी.
इन योजनाओं का किया गया लोकार्पण:
- लोक निर्माण विभाग (लोहाघाट निर्माण खंड) के तहत काठगोदाम-खुटानी-देवीधुरा-पंचेश्वर मार्ग पर विभिन्न स्थलों पर सड़क सुरक्षा कार्य.
- लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड, चंपावत) के तहत राज्य मार्ग संख्या-111 ललुआपानी-बनलेख मोटर मार्ग का हॉटमिक्स द्वारा सुधारीकरण.
- ग्रामीण निर्माण विभाग, चंपावत के तहत आबकारी विभाग के अनवासी भवन का निर्माण.
- पर्यटन विभाग में एबट माउंट में अग्निशमन यंत्र स्थापना, पंचेश्वर में एंग्लिंग सेंटर निर्माण, कोलीढेक झील एवं चलथी में सुलभ शौचालय निर्माण,
- पशुपालन विभाग में राजकीय पशु चिकित्सालय, इजड़ा का निर्माण.
इन योजनाओं का किया गया शिलान्यास:
- लोक निर्माण विभाग (लोहाघाट निर्माण खंड) के तहत किमतोली–रौशाल मोटर मार्ग से अखिलतारिणी–खिलपति दिगालीचौड़ मार्ग का डामरीकरण.
- पनिया–रीठाखाल मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण.
- रुईनगाड़ पर पैदल सेतु निर्माण और छिनकाछीना–सिमलखेत मोटर मार्ग का निर्माण.
- लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड, चंपावत) के तहत टॉक खनडन–करौली मार्ग का डामरीकरण, लफड़ा–स्यूली–बूढ़ाखेत मार्ग का पुनर्निर्माण. मनेश्वर–राजपुर रोड से लमकनिया एससी बस्ती तक मार्ग सुधारीकरण.
- पर्यटन विभाग के तहत बाणासुर किला संरक्षण एवं ट्रैक रूट विकास, सिद्ध नरसिंह मंदिर कालूखान का सौंदर्यकरण, दशहरा महोत्सव मेला स्थल तामली का सौंदर्यकरण.
- जल संस्थान के तहत लादीगाड़ पूर्णागिरी पंपिंग पेयजल योजना, ठुलीगाड़/बाबलीगाड़ पंपिंग पेयजल योजना.
लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जीजीआईसी ऑडिटोरियम हॉल में ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान’ के तहत आत्मनिर्भर भारत, नशामुक्त समाज, स्वच्छता, जल संरक्षण और आदर्श चंपावत के निर्माण हेतु डिजिटल हस्ताक्षर किए. मुख्यमंत्री ने इसके बाद विधानसभा सम्मेलन में प्रतिभाग किया और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से बातचीत की. सीएम धामी ने कार्यक्रम के अंत में जीजीआईसी की बालिकाओं के साथ बैठकर भोजन भी किया और उनके साथ आत्मीय संवाद किया.
ये भी पढ़ें:
- देहरादून वालों को मिली 2 सखी कैब की सौगात, ऑटोमेटेड पार्किंग से 5 किलोमीटर फ्री पिक एंड ड्रॉप करेंगी
- सीएम धामी ने युवाओं के आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सल गैंग का हाथ बताया, कहा राज्य में फैलाना चाहते हैं अराजकता
- देहरादून विरासत महोत्सव में लोककला की झलक, बेलारूस-किर्गिस्तान-श्रीलंका की संस्कृति से रूबरू हुए लोग