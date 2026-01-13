चंपावत को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात, 182 करोड़ की 23 योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास
सीएम धामी ने चंपावत के मां रणकोची मंदिर की पूजा अर्चना, खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का किया शुभारंभ, चंपावत को दी ये सौगातें
चंपावत: सीएम धामी ने चंपावत के तल्ला देश बमन क्षेत्र में पहुंचकर प्रसिद्ध रण कोची मंदिर में पूजा अर्चना की. इस मौके पर उन्होंने करोड़ों की 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. वहीं, चंपावत दौरे के बाद शाम को खटीमा पहुंचे. जहां उन्होंने तराई बीज निगम मैदान में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति की ओर से आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के सीम चुका तल्ला देश क्षेत्र में पहुंचकर प्रसिद्ध मां रणकोची मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की. इस मौके पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में 182 करोड़ की 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया. वहीं, रणकोची मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए साढ़े चार करोड़ की स्थानीय लोगों को सौगात दी. जिसकी पहली किस्त शासन की ओर से पहले ही जारी भी कर दी गई.
उत्तरायणी पर्व का अध्यात्म के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। यह पावन पर्व हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन दर्शन का भी उत्सव है, जिसे संरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। pic.twitter.com/jItxAMGtb8— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 13, 2026
इस अवसर पर सीएम धामी ने उत्तरायणी के अवसर पर निकलने वाली कलश यात्रा में भी प्रतिभाग किया. सीएम ने मंदिर के पुजारी वर्ग को अंग वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें देकर उन्हें सम्मानित किया. साथ ही भजन कीर्तन का सामान भी वितरण किया. सीएम धामी ने रियासी, बमन गांव तोक खेत आदि ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों के लिए आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. सीएम ने कार्यक्रम में विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं सहायता सामग्री वितरित की.
चंपावत को सीएम धामी ने दी ये सौगातें: वहीं, चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने के लिए 7 महत्वपूर्ण विकास कार्यों की भी सीएम धामी ने घोषणाएं की. जिनमें चंपावत के सीम खेत चुका एवं सौराई आदि क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य, तल्ला देश के विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण कार्य, पूर्णागिरी मेला 2026 संचालन के लिए ढाई करोड़ की धनराशि शासन से देने, चंपावत विधानसभा के विभिन्न मोटर मार्गों के डामरीकरण कार्य, जिला चिकित्सालय चंपावत में निर्माणाधीन क्रिटीकल यूनिट में लिफ्ट निर्माण, ग्रामसभा नीड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एएनएम उपकेंद्र की स्थापना समेत चंपावत में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 15 नाली भूमि उपलब्ध कराए जाने शामिल रहा.
चम्पावत की जनता क प्यार लीजि भौत-भौत धन्यवाद !— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 13, 2026
जनता जनार्दन विशेषकर मातृशक्ति का अपार स्नेह, विश्वास और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यही ऊर्जा हमें सदैव राज्यहित में निडर, संवेदनशील और जनकल्याणकारी निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। pic.twitter.com/vSLsqpzu2F
खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का किया शुभारंभ: खटीमा में मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच की ओर से आयोजित प्रसिद्ध उत्तरायणी कौतिक मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने समस्त क्षेत्र व प्रदेशवासियों को उत्तरायणी, लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने कहा कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है, जिसका महत्व आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है. उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्यौहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन दर्शन का उत्सव है.
