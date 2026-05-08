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केदारनाथ धाम में खुला 40 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सीएम धामी ने किया लोकार्पण

केदारनाथ धाम में खुला 40 बेड का हॉस्पिटल ( ETV Bharat )