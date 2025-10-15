ETV Bharat / state

सीएम धामी ने किया बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ, नवोदय विद्यालय को दी ₹50 लाख की आर्थिक सहायता

सीएम धामी ने किया बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ ( PHOTO- ETV Bharat )