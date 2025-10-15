ETV Bharat / state

सीएम धामी ने किया बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ, नवोदय विद्यालय को दी ₹50 लाख की आर्थिक सहायता

सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया.

सीएम धामी ने किया बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ (PHOTO- ETV Bharat)
रुद्रप्रयाग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिसाइल मैन भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल (सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव) के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में न केवल शैक्षणिक ज्ञान, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञता को भी प्राथमिकता दी जा रही है. उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है.

सीएम धामी ने कहा, डॉ. कलाम ने बताया कि सपने वे होते हैं जो हमें जागने के लिए प्रेरित करते हैं और ये बाल विज्ञान महोत्सव उसी दिशा में एक प्रयास है. बाल विज्ञान महोत्सव सपनों को आगे बढ़ाने के प्रयास के साथ ही सीमांत क्षेत्रों के बच्चों को उनकी प्रतिभा और जिज्ञासा से परिचित कराने का उत्सव है.

सीएम धामी ने किया बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ (VIDEO-ETV Bharat)

कार्यक्रम में उपस्थित बाल वैज्ञानिकों से सीएम धामी ने सीधा संवाद किया और बच्चों की शंकाओं का समाधान भी किया. कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए हुए बाल वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री से जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जल संसाधन एवं संरक्षण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की.

सीएम धामी ने कहा कि इस भव्य आयोजन से सीमांत जनपदों के बाल वैज्ञानिकों को एक नई दिशा और अवसर प्राप्त होंगे. उन्होंने इस मौके पर यूकॉस्ट के रुद्रप्रयाग डैशबोर्ड पुस्तक का विमोचन भी किया. यह जीआईएस आधारित रिमोट सिस्टम डैशबोर्ड है, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी.

Children's Science Festival
रुद्रप्रयाग में कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग महिला ने सीएम धामी को आशीर्वाद दिया. (PHOTO-ETV Bharat)

सीएम धामी ने कहा कि एक ओर, सरकार राज्य की पहली 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति' स्थापित की है. दूसरी ओर, सरकार राज्य में प्रौद्योगिकी, डिजिटल शासन, व्यापार और विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं. प्रदेश में साइंटिफिक रिचर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश के प्रत्येक जिले में इनोवेशन सेंटर खोले जा रहे हैं.

इसके अतिरिक्त, सरकार का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देकर विज्ञान-आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है. सरकार युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

उन्होंने कहा कि, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देहरादून जल्द ही देश का पांचवां विज्ञान नगर बन जाएगा. सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ाने के लिए जल्द ही एक क्षेत्रीय समिति का गठन करेंगे. इस पर काम जल्द ही शुरू होगा.

घोषणा: सीएम धामी ने कहा कि उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 50 लाख रुपये के योगदान का पत्र मिला. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि स्कूल के विकास के लिए 50 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, यहां सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तत्काल प्रयास किए जाएंगे. इसके अलावा, यहां एक आपदा प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा.

