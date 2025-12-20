ETV Bharat / state

सीएम धामी ने बैडमिंटन में आजमाये हाथ, जमकर लगाये स्मैश, बढ़ाया खिलाड़ियों का हौंसला

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की ओर से 10वीं अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया. देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में आयोजित प्रतियोगिता का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार 20 दिसंबर को शुभारंभ किया.

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शासकीय कामों की व्यस्तता के बीच कार्मिकों द्वारा खेल गतिविधियों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है. क्योंकि खेल जीवन में अनुशासन लाने के साथ-साथ तनाव को दूर करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है.

सीएम ने कहा कि निरोगी रहना मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और खेल इस दिशा में सबसे प्रभावी माध्यम है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता भविष्य में भी अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी और कर्मचारियों-अधिकारियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी.

अंतर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया. प्रतियोगिता में राज्य के 42 विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं. बैडमिंटन क्लब के अध्यक्ष हीरा सिंह बसेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है. खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहन और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड एक उभरती हुई खेल महाशक्ति के रूप में पहचान बना रहा है.