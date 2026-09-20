सीएम धामी ने शूटिंग में आजमाए हाथ, हथियारों की ली जानकारी, खास रहा बदरीनाथ दौरा
बदरीनाथ में सीएम धामी ने सैन्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया. जहां उन्होंने हथियारों की जानकारी ली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2026 at 6:02 PM IST
चमोली: बदरीनाथ धाम के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में भारतीय सेना एवं जिला प्रशासन चमोली के संयुक्त तत्वावधान में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित दो दिवसीय ‘देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल-2026’ का रविवार को समापन हुआ. ‘हमारी विरासत, हमारा भविष्य’ थीम पर आयोजित महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेता एवं उपविजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया.
मुख्यमंत्री ने इससे पहले बामणी गांव पहुंचकर नंदा अष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित उत्सव में ग्रामीणों के साथ प्रतिभाग किया.उन्होंने ग्रामीणों को नंदा अष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए देवभूमि की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'विकास भी, विरासत भी' के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार देवभूमि की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही विकास को नई गति प्रदान कर रही है। इसी क्रम में श्री बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान के अंतर्गत सुनियोजित एवं… pic.twitter.com/jQ16fEUZML— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 20, 2026
मुख्यमंत्री ने महोत्सव परिसर में लगाए गए स्थानीय उत्पादों, महिला स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों एवं अन्य प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया. उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों एवं पहाड़ी व्यंजनों की जानकारी ली. स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को पर्यटन से जोड़ने से सीमांत क्षेत्रों में आजीविका और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
इसके बाद मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना द्वारा लगाई गई सैन्य प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. साथ ही शूटिंग में भी हाथ आजमाए. इसके बाद सीएम ने अत्याधुनिक हथियारों एवं सैन्य उपकरणों के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी युवाओं को भारतीय सेना की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के साथ ही उनमें राष्ट्र सेवा और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का माध्यम है.
बामणी गांव पहुंचकर माँ नंदा देवी के पावन मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और माँ नंदा से समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। pic.twitter.com/ODTbbLwgQ6— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 20, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह को संबोधित करते हुए भगवान बदरीविशाल की पावन धरा पर आयोजित इस सांस्कृतिक महोत्सव में सेना के वीर जवानों, अधिकारियों, स्थानीय नागरिकों, युवाओं, विद्यार्थियों, कलाकारों एवं श्रद्धालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की आत्मा उसकी लोक संस्कृति में बसती है. हमारे लोक नृत्य, लोक गीत, परंपराएं एवं रीति-रिवाज हमारी विशिष्ट पहचान हैं. ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़ने के साथ ही सीमांत क्षेत्रों के युवाओं को भारतीय सेना में सेवा के लिए प्रेरित करते हैं.
पढे़ं- बदरीनाथ में देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव शुरू, लोक संस्कृति की बिखरी छटा
पढे़ं- कल से बदरीनाथ में शुरू होगा देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव, इंडियन आर्मी करेगी आयोजन
पढे़ं- रुद्रप्रयाग में स्थापित होगा बदरीनाथ वेद महाविद्यालय, बीकेटीसी ने चुनी 22 नाली भूमि, जानें क्या है मोदी सरकार की ये योजना