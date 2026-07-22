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पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता, काजल और आरती ने किया देश का नाम रोशन, सीएम धामी ने किया सम्मानित

सीएम धामी ने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाली उत्तराखंड की महिला बॉक्सर काजल फर्स्वाण, आरती धारियाल और निकिता चंद को सम्मानित किया

Women boxers honored
इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाली उत्तराखंड की महिला बॉक्सर काजल फर्स्वाण, आरती धारियाल और निकिता चंद सम्मानित (PHOTO- UTTARAKHAND DIPR)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 11:08 AM IST

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देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी से 21 जुलाई मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वालीं उत्तराखंड की महिला मुक्केबाज से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद, काजल फर्स्वाण और आरती धारियाल को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया. सीएम ने खिलाड़ियों के साथ ही उनके प्रशिक्षकों बृजेंद्र मल और ललित कुंवर को भी सम्मानित किया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

दरअसल, इंडोनेशिया के जकार्ता में 3 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की होनहार मुक्केबाज निकिता चंद ने 60 किलोग्राम भार वर्ग और काजल फर्स्वाण ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किए. दोनों खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर उत्तराखंड और भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है.

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पिथौरागढ़ की महिला बॉक्सर निकिता चंद, काजल फर्स्वाण और आरती धारियाल सम्मानित (PHOTO- UTTARAKHAND DIPR)

पिथौरागढ़ के बड़ालू गांव की निवासी निकिता चंद इससे पहले साल 2021, 2022 और 2023 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. वो वर्तमान में अपने प्रशिक्षकों बृजेंद्र मल और भास्कर भट्ट के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं.

वहीं, मुनस्यारी के भदेली गांव की निवासी काजल फर्स्वाण ने भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं. उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण पिथौरागढ़ स्थित महिला आवासीय छात्रावास, खेल विभाग में हुआ, जहां उन्हें सुनीता मेहता रावत और कप्तान देवीचंद का मार्गदर्शन मिला. इसके बाद उन्होंने स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर में कोच निखिल महर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया. बाद में उनका चयन एनबीए, रोहतक के लिए हुआ और वर्तमान में वो पटियाला स्थित राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं. काजल इससे पहले अंडर-19 ASBC एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक, अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 38वें नेशनल गेम्स-2025 में रजत पदक जीत चुकी हैं.

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मुक्केबाज आरती धारियाल सम्मानित (PHOTO- UTTARAKHAND DIPR)

इसी क्रम में पिथौरागढ़ की एक और प्रतिभाशाली महिला मुक्केबाज आरती धारियाल ने 12 से 16 जुलाई 2026 तक रोमानिया में आयोजित गोल्ड बेल्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. गौरीहाट, पिथौरागढ़ की निवासी आरती साल 2024 और 2025 में एलीट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं. अपनी निरंतर सफलता के आधार पर उनका चयन भी पटियाला स्थित राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है, जहां वो वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं. आरती ने जिला खेल कार्यालय के तत्वाधान में संचालित स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर में कोच निखिल महर के मार्गदर्शन में बॉक्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, उत्तराखंड की बेटियों ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. निकिता चंद, काजल फर्स्वाण और आरती धारियाल की उपलब्धियां ये साबित करती हैं कि उत्तराखंड की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, उनके प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग का परिणाम है. राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

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मुक्केबाज निकिता चंद सम्मानित (PHOTO- UTTARAKHAND DIPR)

राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से खेल सुविधाओं के विस्तार और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा निखारने और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं मिलें.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

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