सीएम धामी ने गैरसैंण में राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित, करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात

सीएम धामी में गैरसैंण में राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित ( PHOTO- ETV Bharat )

चमोली जिले के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित उत्तराखंड रजत जयंती कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. कार्यक्रम के मुताबिक सीएम धामी ने पहले भराड़ीसैंण में आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण किया और इसके बाद राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया. इसके बाद सीएम धामी ने करोड़ों रुपयों की 60 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

गैरसैंण: उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार उत्तराखंड रजत जयंती महोत्सव मना रही है. 1 नवंबर से शुरू कार्यक्रम 11 नवंबर तक जारी रहेंगे. 9 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम देहरादून स्थित एफआरआई में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की. उन्होंने 8 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. वहीं अगले दिन प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया.

इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और मौजूद जनता को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि, 'इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों और उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं'.

सीएम धामी ने भराड़ीसैंण में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. (PHOTO- ETV Bharat)

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन करते हुए कहा कि जिनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उन्हीं के नेतृत्व में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से नई दिशा और मजबूती प्रदान करने का कार्य हुआ. उन्होंने कहा कि, हम उत्तराखंड के लोग, सौभाग्यशाली हैं कि हमें कल हमारे गौरवशाली राज्य की स्वर्णिम यात्रा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सानिध्य प्राप्त हुआ. प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि यह उत्तराखंड का दशक होगा. उनके शब्दों को हकीकत में बदलने के लिए हमारी सरकार अथक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है.

सीएम धामी ने जिले के लिए करोड़ों की योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया. (PHOTO- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने रोजगार बढ़ाने और राज्य के समग्र दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और इसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नई नीतियों को लागू किया है. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर कई क्षेत्रों में देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है.

