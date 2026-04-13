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सीएम धामी ने अपनी घोषणाओं की समीक्षा, बैठक में अधिकारियों को किया निर्देश

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट व बागेश्वर से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं पर अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, उनके संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए.

उन्होंने कहा कि लंबित घोषणाओं पर अधिकतम 20 दिनों के भीतर शासनादेश जारी कर दिए जाएं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो. सीएम ने अधिकारियों को राज्य सरकार के मूल मंत्र ''सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि'' के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का संबंधित क्षेत्र के विधायको के साथ तालमेल स्थापित कर उनका प्रभावी समाधान निकाला जाए, ताकि विकास के कामों की गति बनी रहे.

मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वन भूमि ट्रांसफर से जुड़े मामलों की जिले स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए. वन भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाकर विकास कार्यों में बाधा को दूर किया जाए. साथ ही इस विषय में विभागीय समन्वय को और अधिक बेहतर बनाने पर भी बल दे.

सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित सड़कों के रख-रखाव के लिए संबंधित विभागों की एक समन्वय समिति गठित की जाए. इस समिति की ओर से सड़कों के मेंटिनेंस कामों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम और सुरक्षित बना रहे.