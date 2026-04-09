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चारधाम यात्रा के शुरुआती एक महीने वीआईपी दर्शन के लिए न आएं- सीएम धामी

चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए संख्या का निर्धारण समाप्त, वीआईपी से शुरुआती एक माह नहीं आने का आग्रह.

UTTARAKHAND CHAR DHAM YATRA 2026
चारधाम यात्रा के शुरुआती एक महीने वीआईपी दर्शन के लिए न आएं- सीएम धामी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 9:02 PM IST

7 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. जिसके दृष्टिगत सभी संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे हुए हैं. इसी क्रम में चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान सीएम धामी ने सख्त शब्दों में कहा है कि, इस साल देवभूमि उत्तराखंड की जीवन रेखा चारधाम यात्रा को हर दृष्टि से अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके.

सीएम धामी ने संबंधित सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि यात्रा में हर पक्ष विशेषकर हेली सेवाओं के संबंध में व्यावसायिक दृष्टिकोण के बजाय मानवीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनको सुविधा देना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है. पिछले साल शुरू की गई ग्रीन एवं क्लीन चारधाम यात्रा मुहिम को इस बार और अधिक प्रभावी रूप में लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्लास्टिक मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्गों पर पर्याप्त संख्या में कलेक्शन बॉक्स स्थापित करने और प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से नियंत्रण करने को कहा है.

चारधाम यात्रा के शुरुआती एक महीने वीआईपी दर्शन के लिए न आएं- सीएम धामी (PHOTO-ETV Bharat)

सीएम धामी की चेतावनी: बैठक के दौरान सीएम ने चेतावनी दी कि, चारधाम यात्रा को लेकर कोई भी भ्रामक या अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि यात्रा को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके. हेली सेवाओं के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि, निर्धारित एसओपी का पूरी सख्ती से पालन किया जाए, सभी हेलीकॉप्टरों की नियमित मेंटेनेंस और फिटनेस जांच अनिवार्य हो और ऑपरेशनल ओवरलोडिंग से बचने के लिए समय-समय पर सेवाओं को विश्राम दिया जाए.

रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश: सीएम धामी ने मौसम आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए, जिससे किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके. उन्होंने प्रमुख स्थलों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट और थीम आधारित इंस्टॉलेशन विकसित करने के साथ-साथ यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और साइनज को बेहतर करने के निर्देश दिए.

गैस और तेल की आपूर्ति के लिए की जाएगी नोडल अधिकारी की नियुक्ति: आपूर्ति व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, यात्रा मार्ग पर गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए और अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त कर दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए.

पशु चिकित्सालए बढ़ाने के निर्देश: स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि, यात्रा मार्गों पर पर्याप्त मेडिकल यूनिट्स और आवश्यकतानुसार अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जाएं. पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सालयों की संख्या और सुविधाओं को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए. साथ ही सीएसआर और अन्य संसाधनों के जरिए स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए शौचालय, विश्राम स्थल (शेल्टर) और अन्य मूलभूत सुविधाओं के व्यापक विकास किए जाएं.

यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर: उन्होंने कहा कि, दर्शन के लिए लंबा इंतजार न हो, इसके लिए स्लॉट मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए और रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली को और मजबूत करते हुए भीड़भाड़ वाले रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर अतिरिक्त बूथ बढ़ाने और डिजिटल प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं. सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरों को पूरी तरह से सक्रिय रखने और आवश्यकता अनुसार एआई आधारित निगरानी प्रणाली को लागू किया जाए. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी और कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए.

ट्रैफिक को लेकर निर्देश: सीएम ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य मार्गों, चौराहों और बाजारों में पुलिस एवं होमगार्ड्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करें. उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर साफ निर्देश दिए कि जाम की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न न हो और इसके लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए. स्थानीय नागरिकों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान और संचालन भी सुनिश्चित किया जाए.

आपात स्थिति पर क्विक रिस्पांस: आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि, संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की पूर्व पहचान कर आवश्यक संसाधनों की तैनाती की जाए. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और 24x7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके. इसके साथ ही यात्रा अवधि के दौरान नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए प्रगति की निगरानी करने और पिछले सालों के अनुभवों से सीख लेकर सुधारात्मक कदम तत्काल लागू करने के निर्देश दिए. यात्रा मार्गों पर गड्ढों को तत्काल भरने और सड़क व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए.

दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य: पिछले साल भंडारों को लेकर उत्पन्न विवादों का उल्लेख करते हुए निर्देश दिए कि प्रशासन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच समन्वय स्थापित कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले. साथ ही ओवररेटिंग पर सख्ती करते हुए सभी दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड समय पर उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर रसोई गैस, केरोसीन, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

श्रद्धालुओं की संख्या की कोई बाध्यता नहीं: बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई है. इसके साथ ही चारधाम में आने वाले यात्रियों के लिए जो संख्या का निर्धारण था, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. ऐसे में अभी फिलहाल चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की कोई बाध्यता नहीं रहेगी. साथ ही कहा कि वर्तमान समय में बर्फबारी हो रही है, लेकिन चार धाम की यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर लिया जाएगा.

वीआईपी से अपील: साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है. ऐसे में इस दौरान जब महानुभाव आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो इसको देखते हुए ही अनुरोध किया गया है कि चार धाम यात्रा के शुरुआत के अगले एक महीने तक यात्रा पर न आएं. ऐसे में उसके बाद महानुभाव अगर दर्शन करने आते हैं तो वो बेहतर रहेगा.

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