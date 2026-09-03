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पशुपालन और गन्ना विकास विभाग को मिले 101 नए कर्मचारी, सीएम ने सौंपे नियुक्ति पत्र

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालन और गन्ना विकास विभाग में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे.

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पशुपालन और गन्ना विकास विभाग को मिले 101 नवनियुक्त कार्मिक (PHOTO-UTTARAKHAND DIPR)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: पशुपालन विभाग और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में चयनित 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. जिसमें 88 पशुधन प्रसार अधिकारी और 13 गन्ना पर्यवेक्षक शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

सीएम धामी ने कहा कि, नियुक्ति पत्र प्राप्त करना युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है. आज से वे उत्तराखंड सरकार का अभिन्न हिस्सा बनने के साथ ही जनसेवा की महत्वपूर्ण यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं. उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से अपने ज्ञान, ऊर्जा और नए विचारों के माध्यम से शासकीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और अपनी कार्यशैली से उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की.

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101 नवनियुक्त कार्मिकों की उत्तराखंड सरकार में नियुक्ति (PHOTO-UTTARAKHAND DIPR)

राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है. आज सरकारी नौकरियां सिफारिश या पहचान से नहीं, बल्कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के आधार पर मिल रही हैं. पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं. यह पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

मुख्यमंत्री ने कहा कि, पशुपालन और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हैं. पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन हजारों परिवारों की आजीविका, मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तीकरण और गांवों की समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है. राज्य सरकार पशुपालन को रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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88 पशुधन प्रसार अधिकारियों को नियुक्ति पत्र (PHOTO-UTTARAKHAND DIPR)

साथ ही कहा कि पशुपालकों को अनुदान पर गाय, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन की इकाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति भी प्रतिबद्ध है. गन्ना सर्वेक्षण की व्यवस्था को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है. किसानों को नई तकनीक, उन्नत गन्ना प्रजातियों और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए गन्ना क्लीनिक एवं परामर्श केंद्र शुरू किए गए हैं. उत्तराखंड में गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश की तुलना में 5 रुपए प्रति क्विंटल अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है.

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13 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र (PHOTO-UTTARAKHAND DIPR)

सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. उन्हें किसानों और पशुपालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझते हुए समाधान के लिए संवेदनशीलता से कार्य करना होगा. आम नागरिक को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. शासकीय कार्यप्रणाली में ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

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