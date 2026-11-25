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उत्तराखंड को मिले 36 नए नायब तहसीलदार, 13 बेटियां भी शामिल, सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र

36 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति ( ETV Bharat )

देहरादून: प्रदेश में नवनियुक्त 36 नायब तहसीलदारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नियुक्ति पत्र सौंपा. मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. साथ ही चयनित 36 अभ्यर्थियों में 13 बेटियों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सफलता सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रही प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी. नवनियुक्त अधिकारियों की इस उपलब्धि के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ ही उनके माता-पिता एवं गुरुजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है.

सीएम ने कहा नियुक्ति पत्र के साथ ही आप सभी को जनसेवा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली है. आपके कार्यों से आमजन को समय पर राहत मिले, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है. उनके कामों का सीधा संबंध जनता की भूमि, आजीविका और अधिकारों से है. ऐसे में नवनियुक्त अधिकारियों से नामांतरण, पैमाइश, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों का पूरी सावधानी, संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ निस्तारण करने की गई. उन्होंने कहा एक किसान के लिए उसकी भूमि परिवार की आजीविका और बच्चों के भविष्य का आधार होती है. अधिकारियों को हर मामले के निस्तारण में इससे जुड़े परिवारों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए.